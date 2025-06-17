Почти 300 квартир выкупит акимат Павлодара, чтобы «продвинуть» очередь на жилье

Какие условия?

С 2022 года в Павлодаре ведется закупка жилья у частных застройщиков. За это время удалось обеспечить жильем около 600 нуждающихся семей. В 2025 году программа продолжается: на сайте государственных закупок размещены десятки объявлений от акимата Павлодара. На приобретение жилья выделено 4,4 млрд тенге из республиканского и областного бюджетов.

Квартиры предоставляются в аренду, и с этого года действует новая схема распределения — по процентному соотношению. Это значит, что не все жилье будет передано исключительно социально уязвимым категориям населения.

— 70% от приобретаемых квартир будут предоставляться 8 категориям. Это ветеранам ВОВ, ветеранам войны по льготам приравненных к ветеранам ВОВ, ветеранам боевых действий на территории других государств, вдовы и вдовцы, это многодетные семьи, дети-сироты, лица, имеющие инвалидность первой, второй степени, — пояснила заместитель акима Павлодара Кадиша Беготаева.

Оставшиеся 30% от планируемых к закупке квартир в Павлодаре намерены предоставить бюджетникам — работникам государственных организаций. Причем быть госслужащим при этом необязательно: достаточно трудиться, к примеру, водителем в акимате. Также шанс получить жилье есть у павлодарцев, чье единственное жилье признано аварийным. Таких в городе — почти 50 человек.

Планируется приобретать как новое жилье, так и то, что было введено в эксплуатацию не менее двух лет назад. Класс комфортности — 3 или 4. Основной акцент — на стоимости квадратного метра: она не должна превышать 267 тысяч тенге. Элитное жилье с ценами в 400–450 тысяч тенге закупаться не будет.

Важно отметить, что все 297 квартир будут выдаваться с правом выкупа. Такая возможность появилась после внесения изменений в законодательство в конце 2024 года.

С мая 2025 года функции по распределению жилья переданы от местных исполнительных органов в «Отбасы банк». Ранее распределение велось по категориям — отдельные квоты выделялись многодетным, сиротам, матерям-одиночкам и другим группам. Это приводило к перекосам: например, сирота, вставший в очередь в 2019 году, мог получить жилье раньше, чем мать-одиночка, ожидавшая с 2016 года.

Теперь система стала более прозрачной: квартиры распределяют в порядке очередности, по дате постановки на учёт. Исключение сделали только для сирот — ежегодно 20% от общего количества приобретаемого жилья будет выделяться именно им.

Ситуация в целом

Тем временем, частные застройщики, само собой, занимаются недвижимостью точечно, и такие квадратные метры вряд ли впоследствии подойдут под статус социального жилья. В первую очередь из-за своей стоимости.

Несмотря на ежегодное обновление очередей, общее число нуждающихся в жилье в Павлодаре держится на уровне 16 тысяч человек. Говорить о строительном буме в городе пока не приходится.

Фактически, активное строительство ведётся лишь в одном новом микрорайоне — «Достык». Сроки завершения работ по разным объектам варьируются, и не всегда дома сдаются в эксплуатацию в заявленные сроки. Часть квартир передаётся вкладчикам по льготным государственным программам, поэтому точно сказать, сколько представителей социально уязвимых категорий получат жильё в 2025 году, пока невозможно.

Несмотря на замечания надзорных органов и критику экологов, акимат от идеи не отказывается. В планах — переработка проекта детальной планировки и возвращение к его реализации. Однако сроки старта строительства пока не определены.

Есть и ещё один проект — микрорайон «Жастар». Вернее, пока это пустырь, на котором, по задумке чиновников, должны появиться многоэтажки. Однако реализация проекта столкнулась с серьёзными трудностями. В 2024 году прокуратура выявила, что часть территории нового микрорайона попадает в границы промышленной зоны. Это стало основанием для отмены ранее внесённых корректировок в проект детальной планировки (ПДП).

Против строительства также выступают экологи. По их словам, близость к промышленным предприятиям и территории специальной экономической зоны несёт потенциальную угрозу для здоровья будущих жильцов из-за вредных выбросов.

Еще один способ получения жилья — реализация проекта «Ертіс жастары». Впервые его запустили в Павлодаре в 2024 году, при том, что в других городах Казахстана подобная программа действует уже несколько лет.

«Ертіс жастары» — это льготное кредитование через «Отбасы банк» для молодых семей. Один из супругов должен работать в области здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы или СМИ. Победителей определяли по баллам, которые можно было заработать по количеству детей, годам официального брака и работы по выбранной специальности, которые были указаны в конкурсе. Правда, финансирование было не столь большим, а потому в первый год денег хватило лишь порядка 40 павлодарцам.

На 2025 год пока запустить второй этап программы «Ертіс жастары» не удалось. В отделе жилищных отношений сообщили, ведутся переговоры с банком, и не исключено, что денег будет выделено меньше, чем годом ранее. Программа, кстати, функционирует также в Экибастузе и Аксу. В городе горняков в этом году ее уже реализовали.

Жилье для «своих»

В Павлодаре есть и служебное жилье, в котором по разным причинам проживают чиновники. В акимате заверили, что селят в подобные квартиры людей разного статуса. Это также не элитные квадратные метры, а самые обычные, также отвечающие 3 и 4 классам комфортности.

— На сегодня в общей сложности порядка 90 квартир у нас служебное жилье, в котором живут работники бюджетных организаций. Без права приватизации. При предоставлении служебного жилья нет разграничения, что обязательно руководителям. Это может быть и специалист, и сторож, и охранник в зависимости от стажа работы в данной организации и если есть потребность в жилье, и если есть у нас в наличии жилье. На сегодня все служебные квартиры заняты. По мере высвобождения предоставляются другим лицам, — сообщила заместитель акима Павлодара Кадиша Беготаева.

Отмечается, что из руководителей служебным жильем пользуются только два главы отделов акимата города Павлодара. При этом ни аким города, ни его заместители не нуждаются в предоставлении квадратных метров.

Ранее мы рассказывали, что жителям Павлодара невыгодно приобретать в собственность арендное жилье. Горожане отмечают, что за квартиру, построенную, допустим, в 2024 году, остаточная стоимость слишком высокая и неподъемная, а потому проще платить аренду и спустя годы выкупить квадратные метры по минимальной цене.