Крушение яхты в Сицилии: капитан находится под следствием

Капитан яхты Bayesian Джеймс Катфилд, затонувшей у берегов Сицилии, находится под следствием по обвинению в непредумышленном убийстве. В результате крушения погибли семь человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

Сообщается, что в воскресенье новозеландского шкипера в течение двух часов допрашивали в прокуратуре Термини-Имерезе.

Содержание слушания прокуратура держит в строжайшем секрете. Слушание длилось более двух часов, в течение которых управляющий парусником отвечал на вопросы о том, был ли открыт люк тендера, то есть дверь, отделяющая тендерное помещение от машинного отделения, о положении подвижного шверта. И, наконец, о том, что произошло в период с 3:50 утра, когда погодные условия начали ухудшаться, до 4:06 утра, когда сработал автоматический сигнал о затоплении.

Также остаются сомнения в том, почему между моментом затопления, установленным точно в 4:06 утра, и запуском сигнальной ракеты прошло 32 минуты (4:38).

Судьи потребовали разъяснений по поводу контактов между капитаном и членом экипажа, отвечающим за погодные предупреждения, положение яхты и кнопку для опечатывания всех дверей судна.

Отмечается, начало проведения экспертизы тел погибших запланировано на вторник и продлится до четверга. Экспертизе подвергнутся тела британского магната Майка Линча, его 18-летней дочери Ханны, председателя Morgan Stanley International Джонатана Блумера, его жены Анны Элизабет, адвоката и бывшего прокурора Нью-Йорка Криса Морвилло, его жены Нады и шеф-повара Томаса Рекальдо.

Напомним, что в среду итальянские водолазы нашли и доставили на берег тела пяти пассажиров яхты Bayesian, принадлежащей британскому бизнесмену. Всего пропавшими без вести числились шесть человек. Среди них были 59-летний британский миллиардер Майк Линч, его 18-летняя дочь Ханна, а также две супружеские пары: Джонатан Блумер с женой Джуди и Крис Морвилло с женой Недой. Позже было найдено последнее тело.

Яхта затонула у берегов Сицилии в понедельник рано утром. В первые часы после крушения спасатели извлекли 15 человек, включая годовалого ребенка. Позже в тот же день было найдено тело шеф-повара Рикальдо Томаса.

Эксперты затрудняются объяснить, как крупное роскошное судно, предположительно оснащенное первоклассными системами и средствами безопасности, могло затонуть за считанные минуты, как это описали свидетели. Другая яхта, находившаяся рядом, от шторма не пострадала.