Крушение яхты в Сицилии: найдено пять тел из шести пропавших пассажиров

В среду итальянские водолазы нашли и доставили на берег тела пяти пассажиров роскошной яхты Bayesian, принадлежащей британскому бизнесмену. Всего пропавшими без вести числятся шесть человек, поиски последнего тела продолжаются, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Яхта затонула у берегов Сицилии в понедельник рано утром. В первые часы после крушения спасатели извлекли 15 человек, включая годовалого ребенка.

Позже в тот же день было найдено тело шеф-повара Рикальдо Томаса.

Из шести пропавших без вести, к третьему дню поисков шансы найти их живыми почти исчезли.

К вечеру среды водолазы обнаружили пять тел, которые, по предварительным данным, находились внутри затонувшей яхты. Их личности пока не разглашаются, так как по итальянскому закону их должны опознать родственники прежде, чем информация станет доступна прессе.

Известно, что среди пропавших без вести были 59-летний британский миллиардер Майк Линч, его 18-летняя дочь Ханна, а также две супружеские пары: глава совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер с женой Джуди и адвокат Крис Морвилло с женой Недой.

56-метровая яхта Bayesian под британским флагом, на борту которой находились 22 человека (12 гостей и 10 членов экипажа), затонула неподалеку от Палермо, предположительно, из-за урагана. Затонувшее судно лежит на глубине 49 метров, примерно в 800 метрах от берега.