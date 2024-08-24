Яхта затонула у берегов Сицилии: найдено последнее тело

Итальянские спасатели доставили на берег тело последнего пропавшего без вести человека, находившегося на яхте, которая затонула у берегов Сицилии, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Washington Post.

— Тело женщины было обнаружено в пятницу, — сообщила береговая охрана.

Женщина еще не была официально опознана, но сообщается, что 18-летняя дочь британского магната Майка Линча, Ханна Линч, числится пропавшей без вести.

Напомним, что в среду итальянские водолазы нашли и доставили на берег тела пяти пассажиров яхты Bayesian, принадлежащей британскому бизнесмену. Всего пропавшими без вести числились шесть человек.Среди них были 59-летний британский миллиардер Майк Линч, его 18-летняя дочь Ханна, а также две супружеские пары: Джонатан Блумер с женой Джуди и Крис Морвилло с женой Недой.

Яхта затонула у берегов Сицилии в понедельник рано утром. В первые часы после крушения спасатели извлекли 15 человек, включая годовалого ребенка. Позже в тот же день было найдено тело шеф-повара Рикальдо Томаса.

Эксперты затрудняются объяснить, как крупное роскошное судно, предположительно оснащенное первоклассными системами и средствами безопасности, могло затонуть за считанные минуты, как это описали свидетели. Другая яхта, находившаяся рядом, от шторма не пострадала.