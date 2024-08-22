Яхта затонула у берегов Италии: спасатели продолжают поиски пропавших без вести

В среду спасатели возобновили поиски выживших после того, как яхта британского технологического предпринимателя Майка Линча затонула у берегов Сицилии два дня назад. Однако надежды найти шестерых пропавших живыми начали угасать, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

Суперъяхта Bayesian, длиной 56 метров, на борту которой находилось 22 человека, стояла на якоре у порта Портичелло, недалеко от Палермо, когда она затонула во время шторма в понедельник.

15 человек выжили, тело одного члена экипажа было найдено, а шесть пассажиров остаются без вести пропавшими, среди них Линч, его 18-летняя дочь и Джонатан Блумер, независимый председатель (non-executive chair) Morgan Stanley International и его супруга Джуди. Другими пропавшими являются юрист компании Clifford Chance Крис Морвилло и его жена Неда. Морвилло представлял Линча на суде в Сан-Франциско, а Блумер был свидетелем.

Напомним, Линч был одним из основателей компании Autonomy, приобретенной Hewlett-Packard (HP) в 2011 году за $11 млрд. Эта сделка принесла Линчу свыше $800 млн, но также привела к длительным судебным разбирательствам. После сделки HP пришлось списать значительную часть стоимости приобретенного актива, и Линчу грозило до 20 лет тюрьмы. Однако в июне 2024 года он был оправдан.

— Подводный осмотр затонувшего судна возобновился ранним утром в среду, — сообщила пожарная служба в социальных сетях.

Ранее отмечалось, что спасательная операция «долгая и сложная».

— Судно лежит на глубине около 50 метров, что дает водолазам 8-10 минут на его осмотр, прежде чем им нужно будет всплыть на поверхность. Усилия осложняются очень ограниченным пространством внутри затонувшего судна, — сказал представитель пожарной службы Лука Кари.

Эксперты затрудняются объяснить, как крупное роскошное судно, предположительно оснащенное первоклассными системами и средствами безопасности, могло затонуть за считанные минуты, как это описали свидетели. Другая яхта, находившаяся рядом, от шторма не пострадала.