Крупный пожар предотвратили на левобережье Астаны
Столичные огнеборцы предотвратили крупный пожар в районе Есиль, отстояв один из жилых комплексов по ул. А. Ермекова от огня, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
К моменту прибытия первых подразделений пламя уже охватило облицовку 8-миэтажного здания и стремительно поднималось со второго до четвертого этажа, угрожая жильцам.
Благодаря четкой стратегии руководителя тушения пожара, бойцам удалось «отсечь» огонь, не дав ему уйти внутрь квартир и распространиться выше.
Взяв стихию в кольцо, пожарные успешно ликвидировали пожар, очаг возгорания которого находился на внешней стороне здания. Пострадавших в результате происшествия нет. Причины устанавливаются.
Накануне спасатели ликвидировали крупный пожар на складах в Алматинской области.