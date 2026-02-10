Крупный пожар предотвратили на левобережье Астаны

К моменту прибытия первых подразделений пламя уже охватило облицовку 8-миэтажного здания и стремительно поднималось со второго до четвертого этажа, угрожая жильцам.

Благодаря четкой стратегии руководителя тушения пожара, бойцам удалось «отсечь» огонь, не дав ему уйти внутрь квартир и распространиться выше.

Взяв стихию в кольцо, пожарные успешно ликвидировали пожар, очаг возгорания которого находился на внешней стороне здания. Пострадавших в результате происшествия нет. Причины устанавливаются.

Накануне спасатели ликвидировали крупный пожар на складах в Алматинской области.