    00:42, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Крупный пожар на складах ликвидировали в Алматинской области

    В Илийском районе Алматинской области вблизи села Н. Тлендиева произошел пожар в складских помещениях ангарного типа, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Крупный пожар на складах ликвидировали в Алматинской области
    Кадры из видео

    К месту происшествия по повышенному рангу были незамедлительно направлены силы и средства ДЧС Алматинской области.

    Благодаря оперативным действиям спасателей на безопасное расстояние были вынесены 3 газовых баллона объемом по 50 литров каждый, что позволило предотвратить возможные осложнения обстановки.

    Из-за позднего сообщения пожар имел развившуюся форму. Тушение осложнялось шквальным ветром, высокой температурой и пожарной нагрузкой в виде пластиковых бочек. На момент прибытия строения были охвачены плотным огнем, дальнейшее распространение не допущено, спасено 2200 кв. м.

    Пожар ликвидирован на площади 2000 кв.м. Пострадавших нет.

    Всего к ликвидации пожара привлечено 60 человек личного состава и 20 единиц пожарной техники.

    Ранее столичные спасатели ликвидировали пожар в кафе.

