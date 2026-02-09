Крупный пожар на складах ликвидировали в Алматинской области

К месту происшествия по повышенному рангу были незамедлительно направлены силы и средства ДЧС Алматинской области.

Благодаря оперативным действиям спасателей на безопасное расстояние были вынесены 3 газовых баллона объемом по 50 литров каждый, что позволило предотвратить возможные осложнения обстановки.

Из-за позднего сообщения пожар имел развившуюся форму. Тушение осложнялось шквальным ветром, высокой температурой и пожарной нагрузкой в виде пластиковых бочек. На момент прибытия строения были охвачены плотным огнем, дальнейшее распространение не допущено, спасено 2200 кв. м.

Пожар ликвидирован на площади 2000 кв.м. Пострадавших нет.

Всего к ликвидации пожара привлечено 60 человек личного состава и 20 единиц пожарной техники.

