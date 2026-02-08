РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:44, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    Столичные спасатели ликвидировали пожар в кафе

    Возгорание произошло в помещении площадью 120 квадратных метров в кафе на улице Жолымбетская в районе Байконыр в Астане, передает агентство Kazinform.

    пожар, возгорание, пожарные
    Кадр из видео

    Как сообщили в МЧС, по прибытии на место происшествия выяснилось, что в кухонном помещении горят холодильник, мебель и внутренняя отделка.

    По словам заместителя оперативного дежурного дежурной службы пожаротушения ДЧС Астаны Сабдена Ебдельманова, на месте происшествия работали 20 человек личного состава и четыре единицы специальной техники.

    Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев возгорание на площади 120 кв. м было полностью локализовано и ликвидировано.

    — Распространение огня на близлежащие здания не допущено. Пострадавших нет, — отметили в ведомстве. 

    Спасатели напоминают предпринимателям о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности.

    Ранее мы сообщали, что спасатели извлекли девять газовых баллонов при пожаре в Конаеве.

    Теги:
    Пожар Пожарные Астана Кафе и рестораны
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают