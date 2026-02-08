Столичные спасатели ликвидировали пожар в кафе

Как сообщили в МЧС, по прибытии на место происшествия выяснилось, что в кухонном помещении горят холодильник, мебель и внутренняя отделка.

По словам заместителя оперативного дежурного дежурной службы пожаротушения ДЧС Астаны Сабдена Ебдельманова, на месте происшествия работали 20 человек личного состава и четыре единицы специальной техники.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев возгорание на площади 120 кв. м было полностью локализовано и ликвидировано.

— Распространение огня на близлежащие здания не допущено. Пострадавших нет, — отметили в ведомстве.

Спасатели напоминают предпринимателям о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности.

Ранее мы сообщали, что спасатели извлекли девять газовых баллонов при пожаре в Конаеве.