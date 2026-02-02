15:42, 02 Февраль 2026 | GMT +5
Спасатели извлекли девять газовых баллонов при пожаре в Конаеве
В городе Конаев Алматинской области произошел пожар в жилом доме, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сегодня на пульт 101 Алматиской области поступило сообщение о том, что в городе Конаев, на улице Виноградная, произошел пожар в жилом доме. Подразделения ДЧС Алматиской области оперативно прибыли на место.
– Благодаря слаженным действиям пожар был полностью ликвидирован. Из зоны пожара сотрудниками ДЧС извлечено 9 газовых баллонов во избежание возможного взрыва, – сообщили в ДЧС Алматинской области.
Причина возгорания устанавливается.
Три человека были госпитализированы в больницу.
