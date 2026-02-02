РУ
    15:42, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Спасатели извлекли девять газовых баллонов при пожаре в Конаеве

    В городе Конаев Алматинской области произошел пожар в жилом доме, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пожарные, газовые баллоны
    Кадр из видео

    Сегодня на пульт 101 Алматиской области поступило сообщение о том, что в городе Конаев, на улице Виноградная, произошел пожар в жилом доме. Подразделения ДЧС Алматиской области оперативно прибыли на место.

    – Благодаря слаженным действиям пожар был полностью ликвидирован. Из зоны пожара сотрудниками ДЧС извлечено 9 газовых баллонов во избежание возможного взрыва, – сообщили в ДЧС Алматинской области.

    Причина возгорания устанавливается.

    Три человека были госпитализированы в больницу.

    Ранее сообщалось, что новое пожарное депо в Алматы достроят в августе 2026 года.

    Камшат Абдирайым
