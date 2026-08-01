Крупный лесной пожар локализовали во Франции

Крупный лесной пожар в департаменте Жиронда на юго-западе Франции локализован, однако в стране сохраняется сложная ситуация с природными возгораниями, уничтожившими с начала лета 119 тыс. гектаров леса, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Об этом на брифинге заявил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.

— Пожар локализован, огонь больше не распространяется, — сказал глава ведомства, выступление которого транслировал телеканал BFMTV.

По словам министра внутренних дел республики, ситуация остается сложной в департаменте Вар на юге Франции, где лесные пожары вновь набирают силу. Там с огнем борются 1,5 тыс. пожарных. Всего с начала лета во Франции выгорели 119 тыс. га леса.

Пожары в Европе, в частности, в Испании и Франции, достигли рекордных масштабов в 2026 году. Еврокомиссия ранее сообщила, что на их тушение через механизм гражданской обороны ЕС мобилизованы 13 самолетов и 4 вертолета, а также сотни пожарных со всего Евросоюза.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о попадании частиц дыма лесных пожаров в кровоток. Также сообщалось, что в Греции трое пожарных погибли при тушении лесных пожаров.