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    ВОЗ предупредила о попадании частиц дыма лесных пожаров в кровоток

    Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что в условиях изменения климата риск возникновения крупных лесных пожаров продолжает расти, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

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    Фото: Anadolu

    Лесные пожары представляют опасность не только для жителей районов вблизи очагов возгорания. Дым способен распространяться на сотни и даже тысячи километров, пересекая границы, ухудшая качество воздуха и создавая риски для здоровья людей далеко за пределами зоны пожаров.

    Масштабные пожары, охватившие этим летом страны Европы и другие части мира, вновь напомнили, что угрозу представляет не только сам огонь, но и загрязнение воздуха.

    Последствия для здоровья

    Дым от лесных пожаров представляет собой сложную смесь газов и мельчайших твердых частиц, образующихся при горении деревьев, растительности и зданий. Если пожары затрагивают города или промышленные районы, состав дыма может становиться еще более опасным.

    Особую угрозу представляют мелкодисперсные частицы PM2.5, которые способны проникать глубоко в легкие и попадать в кровоток. Их воздействие может вызывать кашель, раздражение глаз и горла, головную боль, свистящее дыхание и одышку.

    Для людей, страдающих астмой, хроническими заболеваниями легких или сердечно-сосудистой системы, воздействие дыма от даже удаленных пожаров может привести к обострению заболеваний, а в тяжелых случаях — к госпитализации и необходимости экстренной медицинской помощи.

    Кто находится в группе риска

    В ВОЗ отмечают, что для некоторых групп населения воздействие дыма особенно опасно. Это младенцы и маленькие дети, чьи легкие еще продолжают развиваться, пожилые люди, беременные женщины, люди с инвалидностью, а также те, кто живет в помещениях, которые невозможно надежно защитить от проникновения дыма, или лица без доступа к жилью.

    Повышенным рискам также подвергаются сотрудники экстренных служб, работающие вблизи пожаров, и люди, трудящиеся на открытом воздухе.

    Пожарный из Греции Константинос Цигкас подчеркивает, что последствия лесных пожаров не ограничиваются непосредственными травмами.

    — Дым может вызывать заболевания органов дыхания и обострять уже существующие болезни, например астму, — сказал он.

    Греческий фотожурналист Димитрис Тосидис, освещающий лесные пожары, отметил, что ситуация может резко измениться из-за смены ветра.

    — Когда приближаешься к пожару, самое главное — понимать, что ветер может измениться. Тогда вас накрывает дым, и становится невозможно дышать, — рассказал он.

    Как защитить себя и близких

    В ВОЗ напоминают, что большинство лесных пожаров возникает по вине человека — из-за неосторожного обращения с огнем, непотушенных сигарет и мангалов, оставленного стекла (которое может сфокусировать солнечный свет) или умышленных поджогов. Однако изменение климата и трансформации в землепользовании создают условия, при которых пожары распространяются быстрее и охватывают большие территории.

    Повышение температуры, продолжительные периоды жары, засухи, изменение режима осадков и высыхание растительности увеличивают вероятность возникновения пожаров.

    — Если в вашем районе происходят лесные пожары, даже на некотором расстоянии, следуйте указаниям местных властей, которые располагают самой последней информацией, — советует сотрудница Европейского центра ВОЗ по окружающей среде, изменению климата и здоровью Дорота Яросинска.

    Она отмечает, что запах дыма означает его присутствие в воздухе, а значит, необходимо сократить его воздействие, особенно людям из групп риска. При этом отсутствие запаха не гарантирует отсутствия вредных частиц, а направление распространения дыма может резко меняться.

    Рекомендации экспертов

    ВОЗ рекомендует:

    • следить за официальными предупреждениями и рекомендациями местных властей;
    • по возможности оставаться в помещении, закрыв окна и двери, если не объявлена эвакуация;
    • при необходимости выхода на улицу использовать хорошо прилегающую респираторную маску класса FFP2 или N95;
    • сократить число поездок, а при использовании автомобиля держать окна закрытыми и включать режим рециркуляции воздуха;
    • во время одновременных волн жары и задымления использовать вентиляторы только для циркуляции воздуха внутри помещения, а кондиционер переводить в режим рециркуляции;
    • избегать дополнительных источников загрязнения воздуха в помещении, таких как курение, использование дровяных печей и аэрозолей или приготовление пищи на открытом огне;
    • людям с заболеваниями сердца и легких, а также беременным женщинам внимательно следить за своим самочувствием и при появлении симптомов своевременно обращаться за медицинской помощью.

     

    Подготовка систем здравоохранения

    В ВОЗ подчеркивают, что системы здравоохранения должны быть готовы к последствиям лесных пожаров. Это включает оперативное информирование населения о рисках, предоставление рекомендаций по защите здоровья, обеспечение работы горячих линий, медицинских и социальных служб, а также создание общественных помещений с чистым воздухом и возможностью укрыться от жары.

    Европейское региональное бюро ВОЗ сотрудничает со странами для оценки рисков и подготовки к чрезвычайным ситуациям. Организация также разработала пакет рекомендаций и практических инструментов для медицинских служб, призванный помочь защитить население от воздействия дыма и экстремальной жары, а также повысить устойчивость систем здравоохранения к лесным пожарам и волнам тепла.

    Ранее сообщалось, с начала 2026 года пожары уничтожили почти шесть миллионов гектаров леса в Европе и Северной Америке.

    ООН Лесные пожары Мировые новости ВОЗ
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор