ВОЗ предупредила о попадании частиц дыма лесных пожаров в кровоток

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что в условиях изменения климата риск возникновения крупных лесных пожаров продолжает расти, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

Лесные пожары представляют опасность не только для жителей районов вблизи очагов возгорания. Дым способен распространяться на сотни и даже тысячи километров, пересекая границы, ухудшая качество воздуха и создавая риски для здоровья людей далеко за пределами зоны пожаров.

Масштабные пожары, охватившие этим летом страны Европы и другие части мира, вновь напомнили, что угрозу представляет не только сам огонь, но и загрязнение воздуха.

Последствия для здоровья

Дым от лесных пожаров представляет собой сложную смесь газов и мельчайших твердых частиц, образующихся при горении деревьев, растительности и зданий. Если пожары затрагивают города или промышленные районы, состав дыма может становиться еще более опасным.

Особую угрозу представляют мелкодисперсные частицы PM2.5, которые способны проникать глубоко в легкие и попадать в кровоток. Их воздействие может вызывать кашель, раздражение глаз и горла, головную боль, свистящее дыхание и одышку.

Для людей, страдающих астмой, хроническими заболеваниями легких или сердечно-сосудистой системы, воздействие дыма от даже удаленных пожаров может привести к обострению заболеваний, а в тяжелых случаях — к госпитализации и необходимости экстренной медицинской помощи.

Кто находится в группе риска

В ВОЗ отмечают, что для некоторых групп населения воздействие дыма особенно опасно. Это младенцы и маленькие дети, чьи легкие еще продолжают развиваться, пожилые люди, беременные женщины, люди с инвалидностью, а также те, кто живет в помещениях, которые невозможно надежно защитить от проникновения дыма, или лица без доступа к жилью.

Повышенным рискам также подвергаются сотрудники экстренных служб, работающие вблизи пожаров, и люди, трудящиеся на открытом воздухе.

Пожарный из Греции Константинос Цигкас подчеркивает, что последствия лесных пожаров не ограничиваются непосредственными травмами.

— Дым может вызывать заболевания органов дыхания и обострять уже существующие болезни, например астму, — сказал он.

Греческий фотожурналист Димитрис Тосидис, освещающий лесные пожары, отметил, что ситуация может резко измениться из-за смены ветра.

— Когда приближаешься к пожару, самое главное — понимать, что ветер может измениться. Тогда вас накрывает дым, и становится невозможно дышать, — рассказал он.

Как защитить себя и близких

В ВОЗ напоминают, что большинство лесных пожаров возникает по вине человека — из-за неосторожного обращения с огнем, непотушенных сигарет и мангалов, оставленного стекла (которое может сфокусировать солнечный свет) или умышленных поджогов. Однако изменение климата и трансформации в землепользовании создают условия, при которых пожары распространяются быстрее и охватывают большие территории.

Повышение температуры, продолжительные периоды жары, засухи, изменение режима осадков и высыхание растительности увеличивают вероятность возникновения пожаров.

— Если в вашем районе происходят лесные пожары, даже на некотором расстоянии, следуйте указаниям местных властей, которые располагают самой последней информацией, — советует сотрудница Европейского центра ВОЗ по окружающей среде, изменению климата и здоровью Дорота Яросинска.

Она отмечает, что запах дыма означает его присутствие в воздухе, а значит, необходимо сократить его воздействие, особенно людям из групп риска. При этом отсутствие запаха не гарантирует отсутствия вредных частиц, а направление распространения дыма может резко меняться.

Рекомендации экспертов

ВОЗ рекомендует:

следить за официальными предупреждениями и рекомендациями местных властей;

по возможности оставаться в помещении, закрыв окна и двери, если не объявлена эвакуация;

при необходимости выхода на улицу использовать хорошо прилегающую респираторную маску класса FFP2 или N95;

сократить число поездок, а при использовании автомобиля держать окна закрытыми и включать режим рециркуляции воздуха;

во время одновременных волн жары и задымления использовать вентиляторы только для циркуляции воздуха внутри помещения, а кондиционер переводить в режим рециркуляции;

избегать дополнительных источников загрязнения воздуха в помещении, таких как курение, использование дровяных печей и аэрозолей или приготовление пищи на открытом огне;

людям с заболеваниями сердца и легких, а также беременным женщинам внимательно следить за своим самочувствием и при появлении симптомов своевременно обращаться за медицинской помощью.

Подготовка систем здравоохранения

В ВОЗ подчеркивают, что системы здравоохранения должны быть готовы к последствиям лесных пожаров. Это включает оперативное информирование населения о рисках, предоставление рекомендаций по защите здоровья, обеспечение работы горячих линий, медицинских и социальных служб, а также создание общественных помещений с чистым воздухом и возможностью укрыться от жары.

Европейское региональное бюро ВОЗ сотрудничает со странами для оценки рисков и подготовки к чрезвычайным ситуациям. Организация также разработала пакет рекомендаций и практических инструментов для медицинских служб, призванный помочь защитить население от воздействия дыма и экстремальной жары, а также повысить устойчивость систем здравоохранения к лесным пожарам и волнам тепла.

Ранее сообщалось, с начала 2026 года пожары уничтожили почти шесть миллионов гектаров леса в Европе и Северной Америке.