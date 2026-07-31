С начала 2026 года пожары уничтожили почти шесть миллионов гектаров леса в Европе и Северной Америке, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

В Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) предупреждают, что без увеличения инвестиций в профилактику, устойчивое управление лесами и адаптацию к изменению климата сдержать распространение мегапожаров будет невозможно.

По данным ЕЭК ООН, в Европе огнем уже уничтожено более 434 тысяч гектаров леса. Во Франции пожары в департаменте Жиронда уничтожили почти 42 тысячи гектаров сосновых лесов и вынудили десятки тысяч жителей и туристов покинуть свои дома и места отдыха. В Испании площадь выгоревших территорий уже превысила 200 тысяч гектаров – это примерно вдвое больше среднегодового показателя.

В Северной Америке масштабы бедствия еще больше: в США выгорело почти 1,85 миллиона гектаров леса, а в Канаде – около 3,8 миллиона гектаров. Десятки крупных пожаров пока не удается сдерживать.

Девять из десяти пожаров возникают по вине человека

- Каждое лето напоминает нам, что лесные пожары больше не являются исключительным явлением, а становятся все более предсказуемым последствием изменения климата, – заявила глава отдела окружающей среды и лесного хозяйства ЕЭК ООН Паола Деда. – Хотя экстренное реагирование остается жизненно важным, наибольшие результаты могут дать профилактика, устойчивое управление лесами и повышение устойчивости природных территорий и местных сообществ.

По данным Комиссии, около 90% лесных пожаров возникают в результате деятельности человека – вследствие неосторожности или умышленных действий.

В ЕЭК ООН отмечают, что многие возгорания можно предотвратить за счет повышения осведомленности населения, ужесточения правил пожарной безопасности, введения временных ограничений в периоды высокой пожарной угрозы и ответственного поведения людей в лесах.

Комиссия призывает применять комплексный подход, включающий профилактику, оценку рисков, мониторинг, раннее обнаружение очагов возгорания, эффективное реагирование и восстановление пострадавших территорий.

Изменение климата повышает риск пожаров

В агентстве ООН отмечают, что повышение температуры, продолжительные засухи, волны жары и изменение режима осадков увеличивают продолжительность пожароопасного сезона и делают уязвимыми регионы, которые ранее редко сталкивались с масштабными лесными пожарами.

В Комиссии предупреждают, что изменение климата способствует увеличению числа и интенсивности пожаров, которые, в свою очередь, приводят к дополнительным выбросам парниковых газов.

В 2021 году лесные пожары стали причиной выбросов около 1,8 миллиарда тонн углекислого газа. По данным ЕЭК ООН, с 2001 по 2023 год связанные с лесными пожарами глобальные выбросы выросли примерно на 60 процентов, а в бореальных лесах Европы, Северной Америки и Центральной Азии – почти утроились.

Растут человеческие и экономические потери

В ЕЭК ООН напоминают, что лесные пожары приводят к гибели людей, уничтожают жилье и инфраструктуру, вынуждают население покидать свои дома. Дым может распространяться на сотни километров, ухудшая качество воздуха и повышая риск заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

По оценкам, только в Европейском союзе лесные пожары ежегодно наносят экономический ущерб в размере около 2,5 миллиарда евро. При этом реальные потери значительно выше, поскольку последствия пожаров сохраняются еще долго после ликвидации огня, включая утрату биоразнообразия, снижение продуктивности земель и необходимость восстановления природных экосистем.

В ЕЭК ООН также подчеркивают роль новых технологий в предупреждении пожаров. Системы раннего обнаружения с использованием искусственного интеллекта, спутниковый мониторинг и картирование зон риска в режиме реального времени позволяют быстрее выявлять очаги возгорания, ускорять реагирование и снижать масштабы ущерба.

Ранее сообщалось о том, что число жителей Франции и Испании, эвакуированных из-за лесных пожаров, продолжает стремительно расти и уже значительно превысило 300 тысяч человек. К тушению пожаров во Франции привлечены в том числе военные.