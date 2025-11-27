Крупнейший за 17 лет пожар в Гонконге: число жертв растет

Как сообщает газета South China Morning Post, несмотря на все усилия, пока огонь потушить не удается.

По последней информации, 13 человек, включая пожарного, погибли, и по меньшей мере 16 человек получили тяжелые травмы и ожоги. Горят восемь высотных зданий комплекса «Ван Фук Корт» в районе Тай По. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти 2 тыс. квартир, проживает порядка 4 тыс. человек.

Как указывают власти, большинство жителей комплекса выведены из горящих строений. По официальным данным, более 700 человек разместились в пяти временных убежищах, открытых районными властями для жителей горящего комплекса.

Глава администрации Гонконга Джон Ли провел экстренное межведомственное совещание по вопросу об оказании помощи горожанам, пострадавшим от пожара. Как сообщается на сайте администрации, ведомство внутренних дел, районные управления и департамент социального обеспечения мегаполиса создали межведомственные службы поддержки, «организовали переезд нуждающихся жителей во временные убежища и оказали помощь и психологическую поддержку семьям погибших и пострадавших».

Пожару присвоен пятый — самый высокий — уровень. В последний раз пятый уровень пожара фиксировался в Гонконге в 2008 году. Тогда при возгорании в ночном клубе погибли четыре человека и пострадали 55 человек.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.