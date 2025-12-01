Крупнейший пожар в Гонконге: объем пожертвований превысил 500 млн долларов США

Как сообщили местные власти, собранные средства будут направлены на восстановление жилья пострадавших, а также на оказание долгосрочной и устойчивой социальной поддержки.

В результате пожара без жилья остались тысячи жителей. В настоящее время 581 человек размещен в гостиницах, 559 пострадавших временно проживают в общежитиях, а 3513 человек расселены во временных жилых помещениях. Для более долгосрочного размещения пострадавших доступно еще свыше 1000 жилых единиц.

Как отмечается, онлайн платформа для сбора материальной помощи продолжает работать, при этом процесс сопоставления заявок и распределения пожертвований осуществляется на постоянной основе.

Пожар в Гонконге произошел 26 ноября. В результате трагедии погибли 161 человек, около 5 тыс. жителей остались без крова. Власти продолжают процедуру опознания всех жертв с использованием ДНК тестирования.

По оценкам экономистов и представителей отрасли, совокупный ущерб от пожара может исчисляться миллиардами гонконгских долларов. Рыночная стоимость только сгоревших квартир оценивается примерно в 5 млрд гонконгских долларов, что эквивалентно около 642,3 млн долларов США.

Ранее мы писали, что полиция Гонконга арестовала 13 человек по подозрению в непредумышленном убийстве после крупного пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court.