Крещенские купания в Алматы проходят без происшествий — ДЧС

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, наибольший наплыв желающих окунуться в купель, в том числе на территории прихода Крестовоздвиженского храма в Алатауском районе, пришелся на период с полуночи до 03:00.

Фото: ДЧС Алматы

Все официальные места для купаний были заранее оборудованы безопасными подходами с настилами на льду, удобными спусками в воду и пунктами для переодевания.

Кроме того, в местах несанкционированного отдыха — на реке Малая Алматинка (поворот на Бутаковку) в Медеуском районе и в Алмарасанском ущелье (Проходное) Бостандыкского района — было организовано дежурство сотрудников полиции, ДЧС, службы спасения, РОСО МЧС и других экстренных служб.

В департаменте отметили, что меры по обеспечению безопасности действуют с 11:00 18 января до 19:00 19 января, поскольку купания продолжаются. На данный момент обращений на номер 112 за медицинской помощью не поступало.

