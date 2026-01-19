РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:07, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Крещенские купания в Алматы проходят без происшествий — ДЧС

    В крещенскую ночь, с 18 на 19 января, безопасность жителей обеспечивали более 300 сотрудников ДЧС и других служб, передает агентство Kazinform.

    Крещенские купания в Алматы
    Фото: ДЧС Алматы

    Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, наибольший наплыв желающих окунуться в купель, в том числе на территории прихода Крестовоздвиженского храма в Алатауском районе, пришелся на период с полуночи до 03:00.

    Крещенские купания в Алматы
    Фото: ДЧС Алматы

    Все официальные места для купаний были заранее оборудованы безопасными подходами с настилами на льду, удобными спусками в воду и пунктами для переодевания.

    Крещенские купания в Алматы
    Фото: ДЧС Алматы

    Кроме того, в местах несанкционированного отдыха — на реке Малая Алматинка (поворот на Бутаковку) в Медеуском районе и в Алмарасанском ущелье (Проходное) Бостандыкского района — было организовано дежурство сотрудников полиции, ДЧС, службы спасения, РОСО МЧС и других экстренных служб.

    Крещенские купания в Алматы
    Фото: ДЧС Алматы

    В департаменте отметили, что меры по обеспечению безопасности действуют с 11:00 18 января до 19:00 19 января, поскольку купания продолжаются. На данный момент обращений на номер 112 за медицинской помощью не поступало.

    Крещенские купания в Алматы
    Фото: ДЧС Алматы

    Ранее фотокорреспондент агентства Kazinform показал как походят крещенские купания в Алматы. 

    Как в Астане проходили крещенские купания, читайте по ссылке. 

