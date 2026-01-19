Как в Астане проходят крещенские купания

Праздничные богослужения проходят в Успенском кафедральном соборе (улица Куйши Дина, 27), Константино-Еленинском храме (проспект Республики, 12) и храме преподобного Серафима Саровского (проспект Богенбай батыра, 8).

Фото: акимат Астаны

Как сообщается, сотни жителей и гостей столицы собрались в местах массовых купаний, чтобы окунуться в крещенскую купель. Для проведения традиционных крещенских купаний в Астане оборудованы специальные проруби на левом берегу реки Есиль — в районе набережной парка «Столичный», возле центрального пляжа.

Фото: акимат Астаны

Места для купаний стали доступны после освящения воды с 20:00 и будут открыты до 02:00 19 января.

— Все купели оснащены безопасными лестницами и ограждениями. Для удобства граждан предусмотрено освещение территории, а также организованы пункты обогрева, — отметили в акимате.

Фото: акимат Астаны

Для обеспечения общественного порядка и безопасности организовано круглосуточное дежурство профильных служб. В охране общественного порядка задействованы сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям и Департамента полиции. На местах проведения купаний дежурят бригады скорой медицинской помощи.

Спасательные подразделения контролируют соблюдение правил безопасности на воде. В случае необходимости спасатели и медики готовы разместить людей в пунктах обогрева и оказать медицинскую помощь.

Как сообщалось ранее, в столице во время крещенских купаний будут дежурить около 30 спасателей.