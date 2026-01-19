РУ
    18:48, 18 Январь 2026 | GMT +5

    В Астане во время крещенских купаний будут дежурить около 30 спасателей

    В столице на специально оборудованных местах для купания организуют круглосуточное дежурство спасателей, передает агентство Kazinform.

    Крещение
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    К обеспечению безопасности привлекут около 30 сотрудников ДЧС города. Они будут нести службу в местах, официально определенных для крещенских купаний.

    В МЧС напомнили основные правила безопасности, которых необходимо строго придерживаться во время купаний:

    • купаться следует только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и медицинские работники;
    • перед погружением в воду рекомендуется разогреть тело легкой разминкой или пробежкой;
    • после купания необходимо сразу надеть сухую одежду и выпить горячий чай;
    • категорически запрещается погружаться в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения, поскольку это может привести к сильному переохлаждению и другим опасным последствиям.

    Спасатели призывают жителей и гостей столицы соблюдать меры безопасности и не подвергать риску свое здоровье.

    Как сообщалось ранее, в Алматы на всех официальных местах крещенских купаний будет организовано круглосуточное дежурство бригад скорой медицинской помощи. 

    ДЧС МЧС Крещенские купания Астана Рекомендации МЧС
    Дамира Кеңесбай
    Автор
