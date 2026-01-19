18:48, 18 Январь 2026 | GMT +5
В Астане во время крещенских купаний будут дежурить около 30 спасателей
В столице на специально оборудованных местах для купания организуют круглосуточное дежурство спасателей, передает агентство Kazinform.
К обеспечению безопасности привлекут около 30 сотрудников ДЧС города. Они будут нести службу в местах, официально определенных для крещенских купаний.
В МЧС напомнили основные правила безопасности, которых необходимо строго придерживаться во время купаний:
- купаться следует только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и медицинские работники;
- перед погружением в воду рекомендуется разогреть тело легкой разминкой или пробежкой;
- после купания необходимо сразу надеть сухую одежду и выпить горячий чай;
- категорически запрещается погружаться в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения, поскольку это может привести к сильному переохлаждению и другим опасным последствиям.
Спасатели призывают жителей и гостей столицы соблюдать меры безопасности и не подвергать риску свое здоровье.
Как сообщалось ранее, в Алматы на всех официальных местах крещенских купаний будет организовано круглосуточное дежурство бригад скорой медицинской помощи.