В Астане во время крещенских купаний будут дежурить около 30 спасателей

К обеспечению безопасности привлекут около 30 сотрудников ДЧС города. Они будут нести службу в местах, официально определенных для крещенских купаний.

В МЧС напомнили основные правила безопасности, которых необходимо строго придерживаться во время купаний:

купаться следует только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и медицинские работники;

перед погружением в воду рекомендуется разогреть тело легкой разминкой или пробежкой;

после купания необходимо сразу надеть сухую одежду и выпить горячий чай;

категорически запрещается погружаться в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения, поскольку это может привести к сильному переохлаждению и другим опасным последствиям.

Спасатели призывают жителей и гостей столицы соблюдать меры безопасности и не подвергать риску свое здоровье.

Как сообщалось ранее, в Алматы на всех официальных местах крещенских купаний будет организовано круглосуточное дежурство бригад скорой медицинской помощи.