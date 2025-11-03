Передача крематория в Алматы на баланс акимата завершена - ВАП

— Объект передан на основании состоявшегося ранее государственного аудита, по результатам которого акиму Алматы было поручено определить балансодержателя. В результате постановлением акимата от 17 октября 2025 года объект передан с баланса управления строительства на баланс КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» управления общественного здравоохранения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что официальная дата начала функционирования крематория будет объявлена после завершения всех нормативных процедур.

Напомним, в 2020 году акимат Алматы объявил тендер на разработку проектно-сметной документации для строительства крематория. Строительство завершилось в декабре 2021 года, однако его открытие неоднократно переносилось — сначала на 2022 год, затем на первый, а позже и на второй квартал 2023 года.

В 2023 году сообщалось, что для ввода объекта в эксплуатацию необходимо завершить подведение наружных инженерных сетей. Работы приостанавливались из-за корректировки проекта, требовавшейся для полноценного функционирования крематория.

Крематорий расположен вблизи ТЭЦ-2 в Алатауском районе. На его строительство из бюджета было выделено 1,5 млрд тенге. Несмотря на готовность здания, долгое время оставался нерешенным вопрос, какая структура возьмет объект на баланс.