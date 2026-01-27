РУ
    22:24, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Кражу скота на 25 миллионов тенге раскрыли в Шымкенте

    Похищенных животных удалось найти и вернуть законному владельцу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ДП Шымкента

    Поводом для расследования стало заявление местного жителя о пропаже 80 голов крупного и мелкого рогатого скота из загона. Общий ущерб оценили в 25 миллионов тенге.

    Следствие установило, что к хищению причастны двое работников кошары. По версии полиции, действовали они последовательно и с расчетом.

    — Подозреваемые неоднократно отключали электроэнергию и камеры видеонаблюдения, обеспечивая беспрепятственный вывоз скота, — сообщили в ДП Шымкента.

    По факту кражи проводится досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

    Ранее аналогичные преступления фиксировались и в других регионах страны. Так, серию краж скота раскрыли в Алматинской области.

    В Акмолинской области в крупном хищении подозревается глава крестьянского хозяйства.

    О том, в какие страны незаконно вывозят скот через южную границу Казахстана, можно прочитать по ссылке.

    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
