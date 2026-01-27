Кражу скота на 25 миллионов тенге раскрыли в Шымкенте

Поводом для расследования стало заявление местного жителя о пропаже 80 голов крупного и мелкого рогатого скота из загона. Общий ущерб оценили в 25 миллионов тенге.

Следствие установило, что к хищению причастны двое работников кошары. По версии полиции, действовали они последовательно и с расчетом.

— Подозреваемые неоднократно отключали электроэнергию и камеры видеонаблюдения, обеспечивая беспрепятственный вывоз скота, — сообщили в ДП Шымкента.

По факту кражи проводится досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Ранее аналогичные преступления фиксировались и в других регионах страны. Так, серию краж скота раскрыли в Алматинской области.

В Акмолинской области в крупном хищении подозревается глава крестьянского хозяйства.

