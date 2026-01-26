Жителей ВКО и Алматинской области осудили за кражи грузов на железной дороге

В апреле 2025 года транспортными полицейскими задержана группа из шести человек, жителей Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.

Установлено, что в период с августа 2024 года по апрель 2025 года злоумышленники систематически совершали кражи грузов из контейнеров, следовавших по международному маршруту КНР – Европа.

В ходе досудебного расследования доказана причастность группы к четырем эпизодам краж. Предметами хищения стали камеры видеонаблюдения, детские коляски и автомобильные запчасти. Общая сумма ущерба, причиненного владельцам грузов, превысила 212 млн тенге.

Причиненный материальный ущерб полностью возмещен. Вина всех участников группы полностью доказана. По решению суда каждому назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы.

Транспортные полицейские продолжают работу по обеспечению безопасности грузоперевозок и защите интересов участников международной транспортной логистики.





