    12:40, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Жителей ВКО и Алматинской области осудили за кражи грузов на железной дороге

    В результате масштабной и планомерной работы сотрудников криминальной полиции департамента полиции на транспорте при координации главной транспортной прокуратуры пресечена деятельность группы, специализировавшейся на хищениях грузов из контейнеров железнодорожных составов, сообщает Polisia.kz.

    Фото: polisia.kz

    В апреле 2025 года транспортными полицейскими задержана группа из шести человек, жителей Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.

    Установлено, что в период с августа 2024 года по апрель 2025 года злоумышленники систематически совершали кражи грузов из контейнеров, следовавших по международному маршруту КНР – Европа.

    В ходе досудебного расследования доказана причастность группы к четырем эпизодам краж. Предметами хищения стали камеры видеонаблюдения, детские коляски и автомобильные запчасти. Общая сумма ущерба, причиненного владельцам грузов, превысила 212 млн тенге.

    Причиненный материальный ущерб полностью возмещен. Вина всех участников группы полностью доказана. По решению суда каждому назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы.

    Транспортные полицейские продолжают работу по обеспечению безопасности грузоперевозок и защите интересов участников международной транспортной логистики.


    ВКО Полиция Суды Прокуратура Алматинская область Железная дорога
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
