Кадры спасения туриста с пика Сатпаева показали в Алматинской области

Спасатели помогли туристу, получившему травмы во время спуска с пика Сатпаева в Карасайском районе Алматинской области. Мужчина находился на высоте 4317 метров, передает агентство Kazinform.

Пострадавший 2002 года рождения получил травмы ноги и руки во время спуска с пика Сатпаева. После поступления информации спасатели поддерживали с ним связь, уточнили его геолокацию и направились к месту происшествия.

Добравшись до туриста, сотрудники спасательной службы оценили его состояние и оказали первую медицинскую помощь. После этого мужчину начали сопровождать вниз по маршруту.

Спасатели помогли пострадавшему добраться до шлагбаума «Эдельвейс», где его уже ожидала бригада Центра медицины катастроф МЧС РК.

Туриста передали медикам для дальнейшего осмотра и оказания необходимой помощи. Затем его доставили в ГКБ № 12.

Ранее Kazinform сообщал, что три девушки заблудились при спуске с пика Сатпаева на высоте 4317 метров. Их удалось найти по данным геолокации и сопроводить до шлагбаума турбазы «Эдельвейс».

Также ранее в Алматинской области спасатели эвакуировали туриста с пика Карнизный после камнепада. Мужчина получил травмы ноги и лица на высоте около 4500 метров.