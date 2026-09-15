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    Казахстан и Южная Корея договорились о сотрудничестве в энергетике, трудоустройстве и культуре

    По итогам переговоров министры иностранных дел Республики Казахстан и Республики Корея обменялись вербальными нотами о повышении уровня казахстанско-корейских отношений до Всеобъемлющего стратегического партнерства, ориентированного на будущее, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Казахстан и Южная Корея договорились о сотрудничестве в энергетике, трудоустройстве и культуре
    Фото: Акорда

    Кроме того, в присутствии глав государств члены официальных делегаций обменялись следующими межправительственными и межведомственными документами:

    1. Рамочное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея о сотрудничестве в нефтяной сфере;

    2. Рамочный документ о сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея в области развития талантов в сфере науки и технологий;

    3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством занятости и труда Республики Корея о направлении и приеме работников в рамках системы EPS;

    4. Меморандум о взаимопонимании между Агентством по атомной энергии Республики Казахстан и Министерством торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея в области мирного использования атомной энергии;

    5. Меморандум о взаимопонимании между Агентством по атомной энергии Республики Казахстан и Министерством климата, энергетики и окружающей среды Республики Корея в области мирного использования атомной энергии;

    6. Меморандум о взаимопонимании в области интеллектуальной собственности;

    7. Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея в сфере городского и инфраструктурного развития;

    8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея о сотрудничестве в области развития передовой аэромобильности;

    9. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством климата, энергетики и окружающей среды Республики Корея;

    10. Меморандум в области цифрового восстановления лесов и мер по борьбе с изменением климата;

    11. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Республики Корея о сотрудничестве в области культуры на 2026-2030 годы;

    12. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством по делам патриотов и ветеранов Республики Корея по всестороннему сотрудничеству в области сохранения и управления историческими объектами.

    Ранее сообщалось, что программу государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея продолжили переговоры на высшем уровне с участием членов официальных делегаций.

    Касым-Жомарт Токаев Культура Акорда Президент Казахстана Сотрудничество Энергетика Южная Корея Трудоустройство
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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