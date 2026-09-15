Казахстан и Южная Корея выведут отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства

Касым-Жомарт Токаев и Ли Чжэ Мён провели переговоры в расширенном составе, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Программу государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея продолжили переговоры на высшем уровне с участием членов официальных делегаций.

Глава нашего государства выразил признательность Президенту Ли Чжэ Мёну за приглашение посетить Корею и отметил исключительно важное значение своего визита.

— Как известно, Корея пользуется высоким международным авторитетом. Весь мир признает выдающиеся достижения Вашей страны в сферах экономики, науки и техники. Трудолюбие и усердие корейского народа служат примером для всех. Мы являемся свидетелями масштабных перемен, происходящих в Корее, и с большим интересом наблюдаем за ними. Мы считаем эти успехи результатом Вашей мудрой политики и упорного труда корейского народа. Наш народ считает генерала Хон Бом До особой исторической личностью. Его можно назвать настоящим патриотом и героем корейского народа. Одной из улиц Кызылорды присвоено его имя, а также открыт мемориальный комплекс. Корея — надежный стратегический партнер Казахстана, — сказал Президент.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил поступательную динамику развития двустороннего сотрудничества.

— В прошлом году мы провели первый телефонный разговор, в ходе которого условились продолжить развитие стратегического партнерства, основанного на взаимном доверии и дружбе. Сегодня мы достигли договоренности вывести двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, ориентированного на будущее, — заявил Глава государства.

Ранее Президенты Казахстана и Республики Корея провели переговоры в узком составе.