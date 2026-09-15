Казахстан представил достижения в атомной энергетике на конференции МАГАТЭ

На 70-й Генеральной конференции МАГАТЭ состоялось открытие национального стенда Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство РК по атомной энергии.

15 сентября 2026 года в Вене в рамках 70-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) состоялось официальное открытие национального стенда Республики Казахстан.

В церемонии открытия приняли участие генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси и глава казахстанской делегации, заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Гумар Сергазин.

Фото: Агентство РК по атомной энергии

Открывая национальный стенд, Гумар Сергазин отметил высокий уровень партнерства между Казахстаном и МАГАТЭ, а также поблагодарил Рафаэля Гросси за последовательную поддержку развития атомной отрасли страны.

— Сотрудничество между Казахстаном и МАГАТЭ продолжает расширяться и с каждым годом приобретает все более практический и содержательный характер, — отметил Гумар Сергазин.

Отдельно глава казахстанской делегации подчеркнул результаты визита Рафаэля Гросси в Казахстан в мае текущего года, который придал новый импульс двустороннему сотрудничеству. В ходе визита была подписана Дорожная карта сотрудничества между Казахстаном и МАГАТЭ на 2026–2036 годы, охватывающая атомную энергетику, ядерную и радиационную безопасность, науку и образование, ядерную медицину и подготовку кадров.

Выступая на церемонии открытия, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси высоко оценил уровень взаимодействия между Казахстаном и МАГАТЭ и отметил последовательное развитие сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. Он подчеркнул значительный потенциал Казахстана в атомной отрасли и выразил готовность МАГАТЭ продолжать оказывать поддержку стране в реализации ее приоритетов, включая развитие атомной энергетики, укрепление ядерной безопасности, применение ядерных технологий, развитие науки и подготовку кадров.

На национальном стенде представлены четыре ведущие организации атомной отрасли Казахстана — АО НАК «Казатомпром», ТОО «Казахстанские атомные электрические станции», Национальный ядерный центр Республики Казахстан и Институт ядерной физики.

Экспозиция демонстрирует достижения и компетенции Казахстана в области ядерного топливного цикла, атомной энергетики, ядерной науки и технологий. Национальный стенд также призван стать площадкой для установления новых деловых и научных контактов, развития международного сотрудничества и обсуждения перспектив совместных проектов, исследований и инвестиций.

Участие генерального директора МАГАТЭ в открытии национального стенда стало продолжением активного диалога между Казахстаном и Агентством и подтвердило высокий уровень сложившегося партнерства.

70-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ проходит в Вене с 14 по 18 сентября 2026 года.