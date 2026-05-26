Глава государства принял гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана с Международным агентством по атомной энергии, а также актуальные вопросы международной повестки в сфере обеспечения ядерной безопасности, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президент отметил, что Казахстан высоко ценит многолетнее партнерство с МАГАТЭ, а также вклад Агентства под руководством Рафаэля Гросси в укрепление ядерной безопасности и мирного использования атомной энергии.



— Ваш первый визит в Казахстан в апреле 2023 года придал дополнительный импульс нашему сотрудничеству. Считаю, что в вопросах ядерного разоружения и нераспространения мы говорим на одном языке. В то же время в мире сложилась весьма неоднозначная ситуация, требующая объединения усилий для выработки общих подходов к решению глобальных проблем, — сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал подписание Дорожной карты по углублению сотрудничества Казахстана с МАГАТЭ до 2036 года и ряда документов в области ядерной медицины и науки.

Ранее Казахстан представил Национальный доклад на 10-м обзорном Совещании Международного агентства по атомной энергии по ядерной безопасности в Вене.