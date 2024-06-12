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    13:32, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Корейская МФО BNK Finance может стать банком в Казахстане

    Корейская МФО BNK Finance может стать банком в Казахстане
    Фото: freepik.com

    В Казахстане действует корейская микрофинансовая организация BNK Finance Kazakhstan. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что поддерживает ее трансформацию в банк второго уровня, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Сегодня подписан меморандум о взаимопонимании в сфере банковского надзора. Новым документом будет регламентирован порядок контроля безопасности инвестиций. В стране действует корейская микрофинансовая организация BNK Finance Kazakhstan. Я поддерживаю решение сделать ее банком второго уровня, — сказал Глава государства.

    Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в Акорде. По итогам переговоров президенты Казахстана и Кореи приняли Совместное заявление. Членами официальных делегаций были подписаны 9 меморандумов и 2 соглашения

    Теги:
    Акорда Президент Казахстан Сотрудничество Касым-Жомарт Токаев Корея Банки
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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