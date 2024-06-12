Корейская МФО BNK Finance может стать банком в Казахстане

В Казахстане действует корейская микрофинансовая организация BNK Finance Kazakhstan. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что поддерживает ее трансформацию в банк второго уровня, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сегодня подписан меморандум о взаимопонимании в сфере банковского надзора. Новым документом будет регламентирован порядок контроля безопасности инвестиций. В стране действует корейская микрофинансовая организация BNK Finance Kazakhstan. Я поддерживаю решение сделать ее банком второго уровня, — сказал Глава государства.

Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в Акорде. По итогам переговоров президенты Казахстана и Кореи приняли Совместное заявление. Членами официальных делегаций были подписаны 9 меморандумов и 2 соглашения