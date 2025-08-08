Концерт Джей Ло в Алматы: как добраться до стадиона и где основные зоны входа

Городские службы просят зрителей заблаговременно планировать свои маршруты и соблюдать порядок.

Ожидается более 20 тысяч зрителей, для координации потоков задействованы волонтеры и усилена навигация. На территории стадиона установлены металлодетекторы, LED-экраны и камеры видеонаблюдения, а все билеты проходят цифровую верификацию для исключения подделок.

Организация входа на стадион

В связи с проведением масштабного концерта, вход для зрителей на Центральном стадионе будет открыт с 15:00. Начало основного мероприятия запланировано на 19:00.

Организаторы настоятельно рекомендуют прибывать за несколько часов до начала концерта, чтобы избежать очередей, скоплений у входных групп и заторов в проходах. Безопасность и комфорт гостей остаются приоритетом.

До выхода Лопес зрителей ожидает концертная программа с участием ведущих исполнителей казахстанской эстрады, которые создадут атмосферу праздника с первых минут пребывания на стадионе.

Основные зоны входа:

проспект Абая: 5-е ворота — секторы 2–18, 6-е ворота — секторы 19–25, фан-зона и танцевальная зона;

улица Байтурсынова: 1-е и 2-е ворота (сидячие места);

улица Сатпаева и улица Шагабутдинова: проход к сцене и танцевальной зоне.

Отдельный вход — для пенсионеров, людей с особыми потребностями и беременных.

Перед стадионом будут работать волонтеры, помогая с навигацией, указателями и организацией входа. На прилегающей территории разместятся фуд-корты и точки с питьевой водой.

Для сведения:

Вход в VIP Standing — южная трибуна, ворота 4 (со стороны ул. Сатпаева);

Вход в Fan Zone, Dance Floor, Free Zone — северная трибуна, ворота 6 (со стороны пр. Абая);

Вход в сектора 26–28, 30–32, 40–42 — восточная трибуна, ворота 1 (со стороны ул. Байтурсынова);

Вход в сектора 33–36, 43–47 — восточная трибуна, ворота 2 (со стороны ул. Байтурсынова);

Вход в сектора 2–9, 11–18 — северная трибуна, ворота 5 (со стороны пр. Абая);

Вход в сектора 19–22, 24, 25 — северная трибуна, ворота 6 (со стороны пр. Абая).

При входе обязательно нужно получить пропускную отметку. Без нее попасть на территорию мероприятия будет невозможно.

Организаторы просят заранее ознакомится со схемой стадиона, чтобы избежать скопления людей у входов.

Ограничение движения в районе стадиона и бесплатный трансфер

10 августа с 14:00 вводится частичное ограничение движения автотранспорта в периметре: проспект Абая — улица Байтурсынова — улица Муканова — улица Сатпаева.

Для удобства гостей мероприятия будет организован бесплатный подвоз к Центральному стадиону от шести ключевых точек Алматы и обратно.

Время отправления шаттлов: 15:00, 15:45, 16:30, 17:15 и 18:00.

Маршруты к стадиону:

Halyk Arena — остановка Халык Арена;

Калкаман — остановка Городская больница № 7;

Орбита/пересечение Торайгырова и Мустафина — остановка колледж им. Демиреля;

Райымбек /Алатау — остановка Жакыбаева;

Железнодорожный вокзал Алматы-1 — остановка ЖД вокзал — 1;

Almaty Arena — остановка Алматы Арена.

На каждой отправной точке будут дежурить волонтеры, которые помогут сориентироваться, подскажут ближайший автобус и обеспечат упорядоченную посадку зрителей.

Маршруты обратно после концерта (отправление по мере наполняемости):

улица Сатпаева — Калкаман;

западная сторона ул. Байтурсынова — Орбита;

восточная сторона ул. Байтурсынова — Ж/Д вокзал Алматы 1;

южная сторона пр. Абая — Халык Арена;

северная сторона пр. Абая — Алматы Арена и Райымбек /Алатау.

Данная организация движения позволит избежать хаотичного перемещения после концерта, упростит отъезд и сохранит комфорт зрителей до завершения вечера.

Ранее в акимате сообщили, что территория стадиона будет разделена на четыре основные фан-зоны, каждая из которых рассчитана на 2–3 тыс. человек. Это позволит эффективно контролировать передвижение зрителей и поддерживать порядок. Для удобства гостей организуют работу 50 автобусов по специальным маршрутам. Движение транспорта будет проходить по улицам Абая, Сатпаева и Байтурсынова.

По данным организаторов, концерт Джей Ло в Алматы пройдет с казахстанским оборудованием. Команда Дженнифер Лопес прилетит в Алматы на частном авиасудне. В составе делегации — около 90 человек.

Ранее полиция Алматы показала, какие улицы будут перекрыты 10 августа — в день концерта американской суперзвезды Дженнифер Лопес.

Напомним, 1 августа концерт Джей Ло прошел в Астане.