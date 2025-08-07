Концерт Джей Ло в Алматы пройдет с казахстанским оборудованием

Управляющий директор First Media Group Альфия Нургумарова, организатор выступления мировой поп-дивы, рассказала, что подготовка стартовала сразу после завершения футбольного матча между «Кайратом» и «Слованом». Еврофуры с оборудованием заранее находились в полной готовности и, как только игра закончилась, заехали на Центральный стадион для начала монтажных работ.

— Оборудование — наше, казахстанское. Мы, как партнеры, предоставляем всю технику. Для сравнения, в Астане на монтаж ушло шесть дней, у нас — всего три, поэтому работы идут круглосуточно, в три смены. За одну ночь мы выполнили большой объем задач, — отметила Нургумарова.

Техническое оснащение — это не просто рабочий процесс, а ключевой элемент шоу. Именно от него зависит качество звука, света, визуальных эффектов и в целом атмосфера, в которую погружаются тысячи зрителей.

Акимат города ранее опубликовал кадры с места событий: на стадионе уже вырисовывается часть сцены, где 10 августа состоится концерт.

Все строительные и ремонтные работы на территории стадиона планируется завершить до 9 августа. В рамках подготовки была модернизирована система освещения — установлено свыше 50 новых прожекторов, которые обеспечат высокое качество светового шоу. Дополнительно проведены работы по дезинсекции, санитарной очистке, обновлены санитарно-гигиенические узлы, восстановлены ограждения и благоустроена прилегающая территория.

Концерт мировой звезды пройдет в Алматы 10 августа. На мероприятие приедут гости из 29 стран.

Ранее концерт Джей Ло прошел в Астане.