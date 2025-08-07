РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:21, 07 Август 2025 | GMT +5

    Концерт Джей Ло в Алматы пройдет с казахстанским оборудованием

    Центральный стадион Алматы начали готовить к одному из самых ожидаемых музыкальных событий — концерту Дженнифер Лопес. Монтажные работы ведутся в круглосуточном режиме, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Центральный стадион Алматы
    Фото: olympic.kz

    Управляющий директор First Media Group Альфия Нургумарова, организатор выступления мировой поп-дивы, рассказала, что подготовка стартовала сразу после завершения футбольного матча между «Кайратом» и «Слованом». Еврофуры с оборудованием заранее находились в полной готовности и, как только игра закончилась, заехали на Центральный стадион для начала монтажных работ.

    — Оборудование — наше, казахстанское. Мы, как партнеры, предоставляем всю технику. Для сравнения, в Астане на монтаж ушло шесть дней, у нас — всего три, поэтому работы идут круглосуточно, в три смены. За одну ночь мы выполнили большой объем задач, — отметила Нургумарова.

    Техническое оснащение — это не просто рабочий процесс, а ключевой элемент шоу. Именно от него зависит качество звука, света, визуальных эффектов и в целом атмосфера, в которую погружаются тысячи зрителей.

    Акимат города ранее опубликовал кадры с места событий: на стадионе уже вырисовывается часть сцены, где 10 августа состоится концерт.

    Все строительные и ремонтные работы на территории стадиона планируется завершить до 9 августа. В рамках подготовки была модернизирована система освещения — установлено свыше 50 новых прожекторов, которые обеспечат высокое качество светового шоу. Дополнительно проведены работы по дезинсекции, санитарной очистке, обновлены санитарно-гигиенические узлы, восстановлены ограждения и благоустроена прилегающая территория. 

    Концерт мировой звезды пройдет в Алматы 10 августа. На мероприятие приедут гости из 29 стран. 

    Ранее концерт Джей Ло прошел в Астане. 

    Культура Современная культура Алматы Креативная индустрия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
