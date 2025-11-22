РУ
    Консультации между США и Украиной по мирному плану начнутся на днях в Швейцарии

    Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в Facebook, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Фото: dw.com

     — На днях в Швейцарии начинаем консультации между чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения. Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов. Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и прежде всего призван согласовать видение дальнейших шагов, — сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывший министр обороны страны Рустем Умеров. 

    План Трампа из 28 пунктов по завершению конфликта в Украине был разработан спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом при участии госсекретаря Марко Рубио. 

    Ранее главы России и Украины предположили, что будут участвовать в мирном плане Дональда Трампа, но выразили сомнения в том, что это может увенчаться успехом. Трамп обозначил «подходящий срок» для подписания плана по Украине в следующий четверг 27 ноября в День благодарения.   

    Официально в мирном плане из 28 пунктов отмечается, что «Украина получит надежные гарантии безопасности», которые включают гарантии безопасности от НАТО. 

     

    Диана Калманбаева
