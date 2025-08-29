Конституция Казахстана убедительно показывает всему миру зрелость нашей нации — Глава государства

Президент в своей речи отметил, что Конституция должна служить правовой основой в деле защиты прав человека.

— Это незыблемый постулат государственной политики. Наша Конституция и впредь будет служить важнейшим документом, прокладывающим путь к светлому будущему народа Казахстана. Основной закон нашей страны выступает зримым олицетворением нового общественного договора, нацеленного на укрепление общенациональной идентичности и продвижение идеологии неуклонного соблюдения закона и ответственного гражданства. Верховенство права — это путь к справедливому обществу и благополучной жизни наших граждан. Поэтому повторюсь: Закон должны уважать и блюсти все без исключения граждане нашей страны, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, юридическое сообщество Казахстана должно разъяснять гражданам основные положения Конституции и убеждать их в необходимости ответственного поведения в обществе в духе Закона и Порядка.

— Конституция Казахстана убедительно показывает всему миру зрелость нашей нации и ее устремленность в будущее. Неукоснительное следование букве и духу Конституции, формирование на этой основе высокой правовой культуры и нового качества нации — залог успеха нашей страны в новой исторической эпохе. Это должны понимать все граждане, — говорит Касым-Жомарт Токаев.

Полный текст выступления Президента на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего» можно прочитать здесь.