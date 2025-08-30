Конституция Казахстана: Путь от символа независимости к реальному гаранту прав человека

Конституция Казахстана, будучи фундаментом государственности, развивается вместе с обществом и адаптируется к новым вызовам. Особый акцент Глава государства сделал на гуманитарном измерении проведенной в 2022 году конституционной реформы, главным итогом которой стало системное усиление защиты прав и свобод человека.

Безусловно, одним из ключевых достижений конституционной реформы 2022 года стало создание Конституционного суда, обладающего полномочиями по прямому рассмотрению обращений граждан. Возможность напрямую апеллировать к Конституции, отстаивая свои права, предоставленная каждому казахстанцу, радикально трансформировала архитектуру правовой системы в Казахстане. Фактически это вывело принцип верховенства Конституции из декларативной плоскости в реальную практику.

Еще одним важным шагом стало закрепление в Конституции особого статуса Уполномоченного по правам человека. Расширение полномочий и усиление статуса института омбудсмена призвано укрепить доверие общества к правовым механизмам и сделать государственную систему более «человекоориентированной».

Особого внимания заслуживает принятие закона о противодействии семейно-бытовому насилию. Этот документ отражает новую государственную политику в сфере защиты социально уязвимых групп и подчеркивает, что права человека должны обеспечиваться не только в публичной, но и в частной, семейной сфере. Включение этой темы в президентскую повестку показывает осознание обществом глубины социальных вызовов.

Президент отдельно отметил запрет смертной казни как безусловное достижение, демонстрирующее приверженность Казахстана международным стандартам прав человека. В комплексе с борьбой против торговли людьми, а также с проведением амнистии в честь юбилея Конституции, свидетельствует об ориентации государственной политики на гуманизацию уголовной сферы.

Все перечисленные реформы создают предпосылки для качественно нового этапа в развитии правовой системы Казахстана. В центре внимания теперь находится не только государственный суверенитет и стабильность, но и достоинство личности, ее права и свободы. В этом смысле речь Токаева стала не только юбилейной, но и программной: Конституция рассматривается как главный инструмент движения к справедливому государству.

Президент подчеркнул, что за три десятилетия Конституция Казахстана прошла путь от символа независимости к реальному гаранту прав человека. Принятые за последние годы законы и институциональные новации – создание Конституционного суда, укрепление института омбудсмена, запрет смертной казни, принятие закона о борьбе с семейным насилием, гуманизация уголовной политики – демонстрируют переход к новой модели государственности, в центре которой стоит человек.

Напомним, 29 августа Глава государства выступил на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего», посвященной 30-летию Конституции Республики Казахстан.

Полный текст выступления Президента на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего» можно прочитать здесь.