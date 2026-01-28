Конституционная реформа в Казахстане: что пишут зарубежные СМИ

Eureporter: «Однопалатный Парламент» — почему новая политическая архитектура Казахстана важна для Европы

В публикации Eureporter остановились на каждой инициативе, которая была предложена на V заседании Национального курултая в Кызылорде: на переходе к однопалатному Парламенту, который предлагается переименовать в Курултай, создании Народного совета (Халық кеңесі), введении института вице-президента, а также работе Конституционной комиссии, по результатам которой состоится всенародный референдум.

Издание отмечает, что изменения выходят за рамки административных реформ и свидетельствуют о попытке переосмыслить архитектуру власти в условиях растущей глобальной и региональной неопределенности. Для Европы последствия этих инициатив носят практический характер, поскольку Казахстан является ключевым партнером ЕС в сфере энергетической безопасности, поставок критически важных сырьевых ресурсов, а также развития Среднего коридора, соединяющего Европу и Азию.

Предлагаемый однопалатный Парламент позиционируется как инструмент повышения эффективности — сокращения дублирования функций и ускорения принятия решений в сфере инфраструктуры, энергетики и промышленной политики, отмечает Eureporter.

При этом само название «Курултай» усиливает символическую связку реформ с исторической традицией. Создание Народного совета может стать формализованным механизмом взаимодействия государства и общества, призванным аккумулировать социальные и межэтнические запросы.

Наиболее стратегически значимым элементом реформы назвали введение института вице-президента. Это решение может институционализировать механизм преемственности, снизить риски транзита власти и обеспечить стабильность долгосрочных приоритетов.

В публикации также высказались о работе Конституционной комиссии, отметив, что она призвана придать процессу целостность и легитимность.

В заключении было отмечено, что для Европы создание однопалатного Парламента станет сигналом, что Астана пытается обеспечить устойчивость государства в условиях геополитической нестабильности, оставаясь при этом открытой для бизнеса и партнерства. Как это отразится на отношениях между регионами, определит сотрудничество ЕС и Казахстана в течение следующего десятилетия.

The Times of Central Asia: Токаев представляет масштабные политические реформы в связи с планами по замене Национального курултая

По данным The Times of Central Asia, V заседание Национального курултая Казахстана стало поворотным моментом в реформаторской повестке Президента Касым-Жомарта Токаева. В ходе заседания были озвучены планы по упразднению как Национального курултая, так и Ассамблеи народа Казахстана.

Вместо них Глава государства предложил новые механизмы взаимодействия между государством и обществом. По его словам, прежние консультативные структуры со временем дублировали функции друг друга и обладали ограниченными полномочиями в принятии решений.

Издание процитировало слова депутата Мажилиса Никиты Шаталова, который подтвердил, что это создание Народного совета означает не искусственное объединение предыдущих органов, а углубление парламентской структуры с большими полномочиями и ответственностью.

Сторонники реформ считают, что предлагаемые изменения логично продолжают курс, взятый после 2022 года, на усиление парламентского контроля. В то же время критики указывают, что реальная подотчетность будет зависеть от того, насколько самостоятельными окажутся новые институты.

Caspian Post: Почему Казахстан перестраивает свою политическую систему в 2026 году

По мере того, как мировая политика входит в период нестабильности и конфликтов, внутренние политические изменения в Казахстане начинают приобретать международное значение, пишет The Caspian Post.

На фоне конфликтов, торговых противостояний и стратегической неопределенности V Национальный Курултай 20 января 2026 года в Кызылорде стал ключевой точкой в институциональном развитии страны.

В публикации предстоящие изменения назвали самыми масштабными со времен реформ 2022 года.

В совокупности реформы направлены на сокращение институционального дублирования, уточнение иерархии власти и построение более предсказуемой системы, способной управлять переходным периодом во все более нестабильном мире, отмечает издание.

The Diplomatic Insight: Институциональная трансформация и стратегическое управление в Казахстане

Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на заседании Национального курултая 20 января стало важной вехой в политической эволюции Казахстана, пишет The Diplomatic Insight. Момент для этих инициатив выбран неслучайно: Казахстан одновременно председательствует в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и продвигает ключевые транзитные коридоры «Восток–Запад» и «Север–Юг».

В этой связи реформы должны привести к более предсказуемой и устойчивой системе управления.

К примеру, введение института вице-президента рассматривается как способ усилить возможности государства во внешней политике и управлении кризисами. Тем самым Казахстан посылает международным партнерам сигнал о том, что возможные переходы власти будут проходить в упорядоченном и предсказуемом формате. При этом сам Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что предлагаемые шаги продиктованы ростом глобальной нестабильности, а не стремлением пересмотреть характер президентской власти.

В целом The Diplomatic Insight подчеркивает, что предлагаемые преобразования отражают прагматичную попытку «застраховать будущее» государства. Их эффективность будет зависеть от качества реализации, уровня общественного доверия к референдуму и способности перевести конституционные изменения в устойчивую институциональную практику.

Оригинал материала на английском языке читайте здесь.

Напомним, комиссия по Конституционной реформе начала работу 24 января и собрала все поступившие предложения от граждан и экспертов в сравнительную таблицу. Сегодня состоится четвертое заседание, где Комиссия перейдет к подготовке проекта поправок.