Конфликт на автомойке в Туркестанской области: один брат погиб, второй — в больнице

В поселке Загамбар Толебийского района произошел трагический инцидент на автомойке. 19-летний Магжан скончался в больнице. Его брат, 21-летний Султан, госпитализирован с многочисленными ножевыми ранениями. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

По предварительным данным, Султан мыл машину на мойке самообслуживания, когда туда подъехали двое других клиентов. В ходе конфликта он позвал на помощь своих братьев, после чего завязалась драка. Один из участников ссоры напал с ножом.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых и помещены в изолятор временного содержания. В отношении них избрана мера пресечения — арест. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции, — сообщил заместитель начальника ДП Туркестанской области Бауыржан Зиятаев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Ведется расследование.

Это уже второе убийство в регионе за последние несколько дней. Напомним, что 2 ноября в Тюлькубасском районе произошла стрельба, в результате которой погиб 17-летний подросток, а трое других пострадавших были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Личности подозреваемых установлены, один из них задержан, второй находится в розыске.

Состояние двоих раненых остается стабильным. Третий пострадавший выписан на амбулаторное лечение.