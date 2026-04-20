    15:40, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Компания Трампа построит самый высокий небоскреб в Грузии

    В столице Грузии планируется строительство многофункционального комплекса Trump Tower Tbilisi, который станет самым высоким зданием в стране, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе со ссылкой на Первый вещательный телеканал.

    Фото: Trump Tower/Facebook

    Как сообщили в компании семьи президента США Дональда Трампа The Trump Organization, проект предусматривает возведение небоскреба высотой около 70 этажей. Архитектурная концепция разработана международной компанией Gensler.

    Отмечается, что комплекс будет носить многофункциональный характер и включит жилые резиденции высокого класса, торговые площади, рестораны и объекты сферы услуг. Благодаря своему расположению, здание станет ключевым элементом формирующегося делового и общественного пространства Тбилиси.

    Исполнительный вице-президент The Trump Organization Эрик Трамп отметил, что проект будет реализован с применением стандартов компании.

    Реализация проекта осуществляется при участии ряда компаний, включая Archi Group, Biograpi Living, Blox Group, Finvest Georgia и The Sapir Organization

    Дополнительные сведения о параметрах проекта, включая сроки реализации и архитектурные решения, планируется представить позднее.

    В феврале организация Трампа заключила аналогичное соглашение о строительстве своей первой башни в Австралии в рамках проекта стоимостью в один миллиард долларов США. 

    В декабре сообщалось, что Грузия построит новый правительственный город на холме Арсенали.

    Власти Грузии также объявили о планах строительства нового международного аэропорта в Тбилиси.

    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
