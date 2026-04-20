Компания Трампа построит самый высокий небоскреб в Грузии

Как сообщили в компании семьи президента США Дональда Трампа The Trump Organization, проект предусматривает возведение небоскреба высотой около 70 этажей. Архитектурная концепция разработана международной компанией Gensler.

Отмечается, что комплекс будет носить многофункциональный характер и включит жилые резиденции высокого класса, торговые площади, рестораны и объекты сферы услуг. Благодаря своему расположению, здание станет ключевым элементом формирующегося делового и общественного пространства Тбилиси.

Исполнительный вице-президент The Trump Organization Эрик Трамп отметил, что проект будет реализован с применением стандартов компании.

We’re excited to announce Trump Tower Tbilisi 🇬🇪 — our first branded development in Georgia.



In collaboration with Archi Group, Biograpi Living, The Sapir Organization, Blox Group, and Finvest Georgia, this 70-story landmark is set to become the tallest building in the country,… — The Trump Organization (@Trump) April 18, 2026

Реализация проекта осуществляется при участии ряда компаний, включая Archi Group, Biograpi Living, Blox Group, Finvest Georgia и The Sapir Organization

Дополнительные сведения о параметрах проекта, включая сроки реализации и архитектурные решения, планируется представить позднее.

В феврале организация Трампа заключила аналогичное соглашение о строительстве своей первой башни в Австралии в рамках проекта стоимостью в один миллиард долларов США.

