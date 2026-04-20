Компания Трампа построит самый высокий небоскреб в Грузии
В столице Грузии планируется строительство многофункционального комплекса Trump Tower Tbilisi, который станет самым высоким зданием в стране, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе со ссылкой на Первый вещательный телеканал.
Как сообщили в компании семьи президента США Дональда Трампа The Trump Organization, проект предусматривает возведение небоскреба высотой около 70 этажей. Архитектурная концепция разработана международной компанией Gensler.
Отмечается, что комплекс будет носить многофункциональный характер и включит жилые резиденции высокого класса, торговые площади, рестораны и объекты сферы услуг. Благодаря своему расположению, здание станет ключевым элементом формирующегося делового и общественного пространства Тбилиси.
Исполнительный вице-президент The Trump Organization Эрик Трамп отметил, что проект будет реализован с применением стандартов компании.
We’re excited to announce Trump Tower Tbilisi 🇬🇪 — our first branded development in Georgia.— The Trump Organization (@Trump) April 18, 2026
In collaboration with Archi Group, Biograpi Living, The Sapir Organization, Blox Group, and Finvest Georgia, this 70-story landmark is set to become the tallest building in the country,…
Реализация проекта осуществляется при участии ряда компаний, включая Archi Group, Biograpi Living, Blox Group, Finvest Georgia и The Sapir Organization
Дополнительные сведения о параметрах проекта, включая сроки реализации и архитектурные решения, планируется представить позднее.
В феврале организация Трампа заключила аналогичное соглашение о строительстве своей первой башни в Австралии в рамках проекта стоимостью в один миллиард долларов США.
В декабре сообщалось, что Грузия построит новый правительственный город на холме Арсенали.
Власти Грузии также объявили о планах строительства нового международного аэропорта в Тбилиси.