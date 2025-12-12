РУ
    20:11, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Грузия построит новый правительственный город на холме Арсенали

    Проект на 77 гектарах предусматривает свыше 280 тыс. м² новых административных зданий и частично финансируется за счет продажи нынешних объектов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: Natiko Taktakishvili

    Как пишет Business Media, правительство Грузии объявило о планах построить крупный административный комплекс на холме Арсенали в Тбилиси, куда предполагается перенести большинство ключевых государственных учреждений. В их числе министерства, мэрия столицы, аппарат правительства и здание парламента. 

    Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что часть существующих зданий министерств может быть продана, чтобы софинансировать строительство нового комплекса. 

    — Реализация проекта позволит не только обновить административную инфраструктуру, но и усилить экономическую активность в строительной и инвестиционной сферах, — сказал глава Грузии.

    Первоначально обсуждалась площадка в Ортачала, однако выбор остановили на холме Арсенали, где государству принадлежит крупный участок площадью 77 гектаров. Это один из самых обширных государственных земельных массивов в Тбилиси. 

    Проект предусматривает создание 282 750 м² новых офисных и административных площадей, включая не менее 10 000 м² пространства для мероприятий.

    В новый комплекс планируется перенести мэрию Тбилиси (59 900 м²), парламент (31 350 м²), а также здания ряда министерств. Проект также включает сопутствующие и хозяйственные объекты, необходимые для полноценного функционирования административного центра.

    Ранее власти Грузии объявили о строительстве нового международного аэропорта Тбилиси.

    В августе сообщалось, что в Тбилиси будет построено самое масштабное спортивное сооружение в истории страны стоимостью $300 млн.

