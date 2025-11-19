Грузия объявила о строительстве нового международного аэропорта Тбилиси

По словам министра экономики и устойчивого развития страны Мариама Квривишвили, новый аэропорт имеет стратегическое значение для долгосрочного развития авиационной отрасли и туристической инфраструктуры.

Проект основан на масштабном исследовании и технико-экономическом обосновании, подготовленных при поддержке Азиатского банка развития. Согласно прогнозам пассажиропотока, грузовых перевозок и туристических потоков до 2050 года, действующий аэропорт не сможет обеспечить растущие потребности.

— Наша цель — обеспечить способность страны обслуживать максимальный возможный объем пассажирских и туристических потоков. Текущие мощности аэропорта уже не соответствуют динамике спроса, — отметила Квривишвили.

Министр добавила, что на данный момент Грузия переживает рекордный этап в развитии авиасообщения. В стране выполняют рейсы более 70 авиакомпаний по свыше 120 прямым направлениям. Доходы от туризма за три квартала 2025 года составили 3,6 млрд долларов.

Согласно планам правительства, новый международный аэропорт Тбилиси откроет свои двери в 2031 году.

Ранее сообщалось, что в Грузии зафиксирован рекордный рост пассажирских перевозок.