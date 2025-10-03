Рекордный рост пассажирских перевозок зафиксирован в Грузии

По данным Ассоциации аэропортов Грузии, за этот период в трех международных аэропортах страны выполнялось в среднем около 700 рейсов в неделю. Всего за восемь месяцев было осуществлено более 24 тысяч международных и внутренних рейсов, что на 15% больше, чем годом ранее.

Наиболее активное воздушное сообщение Грузия поддерживает с Турцией. Только за прошлый год между двумя странами перевезено свыше 1,2 млн пассажиров, что составляет 47% от общего пассажиропотока с соседними государствами.

2 октября турецкая бюджетная авиакомпания AJet впервые запустила прямое сообщение по маршруту Анкара–Тбилиси–Анкара. Согласно планам, перевозчик будет выполнять четыре рейса в неделю.

В Ассоциации заявляют, что рост пассажиропотока и расширение маршрутной сети свидетельствуют о стабильном развитии авиационной отрасли Грузии, которая играет значимую роль в обеспечении транспортной доступности и международных связей страны.

Ранее Национальная служба статистики Грузии сообщила, что туристический поток в Грузию вырос на 7%.

Вместе с тем с 1 октября в стране ужесточен контроль за миграционными процессами, предусматривающий увеличение размеров штрафа, запреты на выезд.