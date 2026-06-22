Когда завершится ремонт детского дома «Баганашыл» в Алматы

В детском доме, расположенном в микрорайоне «Баганашыл» в Алматы, продолжается капитальный ремонт, передает корреспондент агентства Kazinform.

Реконструкция объекта началась осенью 2025 года. Агентство Kazinform направило запрос в управление образования Алматы, чтобы узнать, когда здание будет введено в эксплуатацию.

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время ведутся строительно-монтажные работы в Центре поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, расположенном по адресу — улица Сыргабекова, 22. В том числе предусмотрен снос старых зданий и строительство новых.

— Согласно заключению АО «КазНИИСА» по результатам определения степени физического износа зданий было принято решение о сносе четырех блоков. В одном из блоков в настоящее время проводятся работы по усилению конструкций. На сегодняшний день готовность объекта составляет 40%, — сообщили в управлении образования.

Среди демонтированных блоков — спортивный зал, прачечный комплекс, столовая и административный корпус. На их месте уже завершено устройство фундаментов для четырех новых блоков. Ведутся работы по возведению стен и колонн, а также армированию конструкций. Кроме того, в спальном корпусе выполнено сейсмическое усиление здания.

После завершения строительных работ центр планируется оснастить новой мебелью и необходимым оборудованием для создания комфортных условий проживания детей.

— Все предусмотренные проектом работы планируется завершить до конца текущего года, — уточнили в ведомстве.

Представители управления образования также сообщили, что модернизация объекта осуществляется за счет средств частной компании, без привлечения финансирования из местного бюджета.

Скандал в детдоме

В марте 2025 года вокруг детского дома «Баганашыл» разгорелся скандал. Воспитанники записали видеообращение, в котором выступили против возможного переселения из Алматы в Конаев и попросили оставить их в городе. Тогда в акимате Алматинской области заявили, что нынешние воспитанники останутся в Алматы, а новые дети будут размещаться в Конаеве, где был построен новый центр. Однако спустя несколько месяцев в соцсетях появилось новое видеообращение воспитанников, в котором они вновь заявили о готовящемся переселении.

Впоследствии появилось скандальное видео с попыткой их выселения: детей пытались перевезти силой, но они сопротивлялись. Случай вызвал широкий общественный резонанс.

После этого по поручению Президента переселение воспитанников было отменено, а по ситуации назначено служебное расследование.

В результате своих должностей лишились заместитель акима Алматинской области и руководители двух областных управлений.



В августе 2025 года учреждение перешло в коммунальную собственность Алматы. Также воспитанники и сотрудники детского дома были временно переведены в Центр поддержки детей № 2. В ноябре 2025 года в детском доме начались работы по капитальному ремонту. В марте 2026 года сообщалось о сносе нескольких корпусов данного детского дома.