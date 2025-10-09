Воспитанников детского дома в Баганашыле временно переведут в другой центр

На сегодня в Центре поддержки детей № 2, который расположен в микрорайоне Баганашыл, проживают 100 воспитанников, из них 13 дошкольников и 87 школьников. Ранее в СМИ обсуждался вопрос возможного перевода детей в область, однако было принято решение, что все воспитанники останутся в Алматы.

— В рамках поручения Президента здание центра будет отремонтировано полностью, — подчеркнул Азамат Калдыбеков.

Вопрос размещения детей находится на контроле управления образования города. Руководитель управления Сайран Сайфеденов отметил, что разрабатывается проект документации ремонта со сносом и строительством нового объекта внутри данного участка.

— В настоящее время проработан вопрос переезда детей в интернат № 1, который тоже находится в ведомстве управления образования. Буквально две недели назад в данном интернате проживали более 90 детей со специализированного дома «Жанұя». В распоряжении детей будет почти 1100 кв. м, 18 комнат. В здании проведен текущий ремонт. К концу недели после выезда детей и освобождения помещения центра строительная компания приступит к ремонтным работам, — отметил Сайран Сайфеденов.

В акимате отмечают, что сегодня в Алматы функционируют 8 специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями, где обучаются 2 668 учащихся (1 794 — в интернатах, 874 — на надомном обучении). Кроме того, работают 4 организации, оказывающие помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В этих учреждениях воспитываются 446 детей.