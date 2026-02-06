РУ
    14:03, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Когда завершится обновление Зеленого базара в Алматы и как он изменится

    Модернизацию одного из знаковых объектов Алматы — Зеленого базара — планируется завершить в 2028 году, передает агентство Kazinform.

    Как сообщили в акимате города, работы по обновлению рынка ведутся поэтапно. На основании предоставленных собственником документов была выдана предпроектная документация.

    — В соответствии с утвержденным техническим проектом предусмотрена модернизация существующих сувенирных рядов с целью благоустройства территории и обеспечения комфортных условий для населения. Реконструкция направлена на сохранение исторической функции рынка и формирование комфортной городской среды, — отметили в акимате.

    Напомним, модернизация «Зеленого базара» стартовала в 2023 году. Изначально завершение работ планировалось до конца 2024 года, затем сроки были перенесены на конец 2025 года. 

    Ранее в акимате поясняли, что решение о проведении модернизации было принято в связи с высокой степенью изношенности конструкций центрального рынка.

    Зеленый базар остается одним из самых популярных мест среди жителей и гостей города. Он расположен в Медеуском районе на проспекте Жибек жолы. На период проведения работ рынок не закрывался. Отмечается, что реконструкция осуществляется за счет средств собственников объекта.

