Когда построят стеклянный мост в Черном каньоне

В акимате Алматинской области агентству Kazinform рассказали, на какой стадии находится проект строительства стеклянного моста в Черном каньоне и почему его реализация затягивается.

Ранее на официальной странице акима региона Марата Султангазиева было опубликовано видео с рабочей поездки, на котором видно, что строительные работы на объекте пока не начаты. Аким подчеркнул необходимость ускорить старт строительства, привлечь добросовестных подрядчиков и отметил, что в случае затягивания сроков проект может быть передан другому инвестору.

— Я посетил строительную площадку и ознакомился с текущим ходом работ. Со стороны государства предпринимателю оказана поддержка: решены вопросы по выделению земельного участка и подведению линии электроснабжения. Теперь инвестор должен качественно и в установленные сроки завершить строительство. Ход реализации проекта будет находиться под пристальным контролем, — сообщается на странице в Instagram.

Изначально завершение проекта планировалось на 2026 год.

Kazinform обратился в управление туризма, чтобы уточнить детали. В ведомстве сообщили, что строительство подвесного стеклянного моста остается актуальным и осуществляется в соответствии с утвержденной концепцией развития территории. Проектом предусмотрено создание необходимой сопутствующей инфраструктуры, обеспечивающей безопасность, комфорт и доступность для посетителей.

— В настоящее время завершены подготовительные и земляные работы на площадках основных объектов проекта. Ведется подготовка к началу строительно-монтажных работ, в рамках которых предусмотрено строительство стеклянного моста, туристического павильона и служебного моста. Начало основного этапа строительства запланировано на второе полугодие 2026 года после завершения необходимых разрешительных процедур. Завершение реализации проекта планируется во втором квартале 2027 года, — отметил руководитель управления туризма региона Куанышбек Мирамбекулы.

Подготовительные и земляные работы на объекте были начаты в 2025 году. На сегодня ведется работа по оформлению разрешения на специальное водопользование на период проведения строительно-монтажных работ, а также по обеспечению мобилизации специализированной подрядной организации.

Кроме того, со стороны акимата и уполномоченных государственных органов оказывается организационное сопровождение проекта, включая содействие в прохождении предусмотренных законодательством процедур согласования и получении разрешительной документации.

Стоимость проекта и цель

Финансирование проекта осуществляется за счет частных инвестиций. Предварительный объем вложений оценивается в 1,5 млрд тенге. Окончательная сумма будет определена по итогам уточнения стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и объектов сопутствующей инфраструктуры.

В ведомстве подчеркнули, что цель проекта заключается в развитии туристического потенциала Алматинской области за счет создания нового объекта притяжения в районе Черного каньона. Его реализация позволит повысить привлекательность маршрута к Кольсайским озерам и озеру Каинды, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию малого и среднего бизнеса.

Ранее акиматом был представлен обновленный эскиз проекта подвесного стеклянного моста. Сообщалось, что на период строительства объекта будет создано 120 временных рабочих мест, а после ввода в эксплуатацию — 58 постоянных. Кроме того, после полного запуска туристический объект, как ожидается, сможет принимать от 400 до 600 тысяч посетителей в год.

Напомним, о планах строительства подвесного стеклянного моста в Черном каньоне стало известно осенью 2024 года. Также были раскрыты технические характеристики объекта: длина моста составит 210 метров, ширина — два метра (с ограждениями — три метра).