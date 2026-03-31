Когда откроют улицу Саина в Алматы: ответ акима

— Улицу Саина планируем открыть в этом году, дорога уже готова. Сейчас на ней стоят высоковольтные линии. Как только в апреле завершится отопительный сезон, мы сразу демонтируем эти линии и переставим их с правой или левой стороны дороги, так как сейчас они находятся прямо посередине, — сказал он на брифинге региональной службы коммуникаций.

После открытия движения начнется ремонт соседней улицы Шарипова. По словам акима, сейчас там выполняются только ямочные работы из-за большого потока транспорта, а полноценный асфальт уложат после открытия улицы Саина, ориентировочно до конца года.

Также на брифинге обсудили изъятие земель в микрорайоне Самгау по улице Аршалы для продолжения улицы Тлендиева. На первом этапе под снос подпадают 111 участков. Он пояснил, что проект реализуется для государственных нужд, а размер компенсации определяют независимые оценщики. В случае несогласия жители могут оспорить сумму в суде. Предоставление жилья взамен не предусмотрено — компенсация выплачивается в денежной форме.

Ранее сообщалось, что работы по пробивке улицы Саина в Алматы планируется завершить во второй половине этого года.

Работы по пробивке улицы Саина на отрезке от проспекта Рыскулова до улицы Монке би протяженностью 3,2 км начались еще в 2019 году. Однако из-за затяжного процесса выкупа земель, находившихся в частной собственности, для государственных нужд и судебных разбирательств сроки неоднократно переносились: сначала на 2023 год, затем на 2024 и 2025 годы.