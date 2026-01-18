Почему затягивается пробивка улицы Саина в Алматы

Работы по пробивке улицы Саина на отрезке от проспекта Рыскулова до улицы Монке би протяженностью 3,2 км начались еще в 2019 году.

Однако из-за затяжного процесса выкупа земель, находившихся в частной собственности, для государственных нужд и судебных разбирательств сроки неоднократно переносились: сначала на 2023 год, затем на 2024 и 2025 годы.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Тем не менее, в прошлом году долгожданный участок улицы так и не был открыт, поскольку последний земельный участок был выкуплен только в октябре 2025 года.

Всего для пробивки улицы было выкуплено 66 земельных участков.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В ответе на запрос агентства Kazinform управление развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алматы уточнило сроки сдачи проекта.

По данным ведомства, завершение строительно-монтажных работ запланировано на сентябрь 2026 года.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В настоящее время проект выполнен на 70%. Асфальтобетонное покрытие уложено на 1,8 км из 3,2 км дороги.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— Темпы работ сдерживаются технологическими ограничениями, связанными с необходимостью переноса линий электропередачи напряжением 110 кВ. В частности, существует невозможность отключения действующих сетей 110 кВ в отопительный сезон. Указанные ограничения влияют на работы по устройству основания дорожного полотна, укладке дорожного покрытия, а также на строительство пяти надземных пешеходных переходов, — сообщили в управлении.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Кроме того, фотокорреспондент Kazinform посетил строящийся участок продления улицы Саина и ознакомился с текущим состоянием дороги.

Как мы заметили, несмотря на наличие различной техники, активные работы на участке практически не ведутся.

Фото: Александр Павский / Kazinform

На территории много строительного мусора и остатков демонтированных сооружений. Несмотря на то, что строительство улицы полностью не завершено, движение транспорта здесь остается достаточно интенсивным.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Со стороны улицы Монке би после заасфальтированного участка водители вынуждены выезжать на проспект Рыскулова по временным объездным дорогам.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform