Почему затягивается пробивка улицы Саина в Алматы
Работы по пробивке улицы Саина в Алматы планируется завершить во второй половине этого года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Работы по пробивке улицы Саина на отрезке от проспекта Рыскулова до улицы Монке би протяженностью 3,2 км начались еще в 2019 году.
Однако из-за затяжного процесса выкупа земель, находившихся в частной собственности, для государственных нужд и судебных разбирательств сроки неоднократно переносились: сначала на 2023 год, затем на 2024 и 2025 годы.
Тем не менее, в прошлом году долгожданный участок улицы так и не был открыт, поскольку последний земельный участок был выкуплен только в октябре 2025 года.
Всего для пробивки улицы было выкуплено 66 земельных участков.
В ответе на запрос агентства Kazinform управление развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алматы уточнило сроки сдачи проекта.
По данным ведомства, завершение строительно-монтажных работ запланировано на сентябрь 2026 года.
В настоящее время проект выполнен на 70%. Асфальтобетонное покрытие уложено на 1,8 км из 3,2 км дороги.
— Темпы работ сдерживаются технологическими ограничениями, связанными с необходимостью переноса линий электропередачи напряжением 110 кВ. В частности, существует невозможность отключения действующих сетей 110 кВ в отопительный сезон. Указанные ограничения влияют на работы по устройству основания дорожного полотна, укладке дорожного покрытия, а также на строительство пяти надземных пешеходных переходов, — сообщили в управлении.
Кроме того, фотокорреспондент Kazinform посетил строящийся участок продления улицы Саина и ознакомился с текущим состоянием дороги.
Как мы заметили, несмотря на наличие различной техники, активные работы на участке практически не ведутся.
На территории много строительного мусора и остатков демонтированных сооружений. Несмотря на то, что строительство улицы полностью не завершено, движение транспорта здесь остается достаточно интенсивным.
Со стороны улицы Монке би после заасфальтированного участка водители вынуждены выезжать на проспект Рыскулова по временным объездным дорогам.
