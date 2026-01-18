РУ
    Почему затягивается пробивка улицы Саина в Алматы

    Работы по пробивке улицы Саина в Алматы планируется завершить во второй половине этого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Работы по пробивке улицы Саина на отрезке от проспекта Рыскулова до улицы Монке би протяженностью 3,2 км начались еще в 2019 году.

    Однако из-за затяжного процесса выкупа земель, находившихся в частной собственности, для государственных нужд и судебных разбирательств сроки неоднократно переносились: сначала на 2023 год, затем на 2024 и 2025 годы.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Тем не менее, в прошлом году долгожданный участок улицы так и не был открыт, поскольку последний земельный участок был выкуплен только в октябре 2025 года.

    Всего для пробивки улицы было выкуплено 66 земельных участков.

    жол
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В ответе на запрос агентства Kazinform управление развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алматы уточнило сроки сдачи проекта.

    По данным ведомства, завершение строительно-монтажных работ запланировано на сентябрь 2026 года.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В настоящее время проект выполнен на 70%. Асфальтобетонное покрытие уложено на 1,8 км из 3,2 км дороги.

    Алматыда 2026 жылы қандай көшелер ұзартылады
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — Темпы работ сдерживаются технологическими ограничениями, связанными с необходимостью переноса линий электропередачи напряжением 110 кВ. В частности, существует невозможность отключения действующих сетей 110 кВ в отопительный сезон. Указанные ограничения влияют на работы по устройству основания дорожного полотна, укладке дорожного покрытия, а также на строительство пяти надземных пешеходных переходов, — сообщили в управлении.

    п
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Кроме того, фотокорреспондент Kazinform посетил строящийся участок продления улицы Саина и ознакомился с текущим состоянием дороги.

    Как мы заметили, несмотря на наличие различной техники, активные работы на участке практически не ведутся.

    п
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    На территории много строительного мусора и остатков демонтированных сооружений. Несмотря на то, что строительство улицы полностью не завершено, движение транспорта здесь остается достаточно интенсивным.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Со стороны улицы Монке би после заасфальтированного участка водители вынуждены выезжать на проспект Рыскулова по временным объездным дорогам.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Напомним, ранее мы писали, что тротуар просел после реконструкции проспекта Достык в Алматы. 

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    п
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform
