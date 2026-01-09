Тротуар просел на проспекте Достык – акимат Алматы прокомментировал ситуацию

Информацию прокомментировали в акимате города.

Как сообщили в акимате Алматы, на участке проспекта Достык от проспекта Абая до проспекта аль-Фараби реализуется проект благоустройства. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на май 2026 года.

— На отрезке между первым и вторым заездами в западной части (выше проспекта Сатпаева), подрядчик выполнил подготовку лунок под посадку крупномерных деревьев (по рекомендации ТОО «ГринЛанд»). В ходе работ были выявлены и вывезены крупные валуны, — говорится в ответе.

Фото: акимат Алматы

После этого ответственная за посадку крупномерных деревьев организация — ТОО «Гринланд» — заменила основание на плодородный грунт (чернозем).

— В результате земляных работ и естественной усадки вновь уложенного грунта на данном участке зафиксирована временная просадка тротуарного покрытия. Восстановительные мероприятия выполняются с 5 января 2026 года и ведутся поэтапно с учетом технологических норм и процессов уплотнения грунта, — заверили в акимате.

Отмечается, что работы по приведению покрытия в нормативное состояние будут продолжены до полной стабилизации основания, после чего будет организован мониторинг. Завершить восстановление планируется в установленные сроки.

Ранее мы писали, что в Алматы стартуют работы по комплексному благоустройству проспекта Достык и улицы Пушкина. Общая сумма проекта составляет почти 4,63 миллиарда тенге без НДС.

Комплексное благоустройство участка проспекта Достык — от проспекта Абая до проспекта Аль-Фараби началось у июле прошлого года.