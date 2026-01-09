РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:26, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Тротуар просел на проспекте Достык – акимат Алматы прокомментировал ситуацию

    В сети появилась публикация о просадке тротуара после реконструкции проспекта Достык в Алматы, на которую было выделено 4,6 млрд тенге. 

    Тротуар просел на проспекте Достык – акимат Алматы
    Фото: соцсети

    Информацию прокомментировали в акимате города.

    Как сообщили в акимате Алматы, на участке проспекта Достык от проспекта Абая до проспекта аль-Фараби реализуется проект благоустройства. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на май 2026 года.

    — На отрезке между первым и вторым заездами в западной части (выше проспекта Сатпаева), подрядчик выполнил подготовку лунок под посадку крупномерных деревьев (по рекомендации ТОО «ГринЛанд»). В ходе работ были выявлены и вывезены крупные валуны, — говорится в ответе.

    Тротуар просел на проспекте Достык – акимат Алматы прокомментировал ситуацию
    Фото: акимат Алматы

    После этого ответственная за посадку крупномерных деревьев организация — ТОО «Гринланд» — заменила основание на плодородный грунт (чернозем).

    — В результате земляных работ и естественной усадки вновь уложенного грунта на данном участке зафиксирована временная просадка тротуарного покрытия. Восстановительные мероприятия выполняются с 5 января 2026 года и ведутся поэтапно с учетом технологических норм и процессов уплотнения грунта, — заверили в акимате.

    Отмечается, что работы по приведению покрытия в нормативное состояние будут продолжены до полной стабилизации основания, после чего будет организован мониторинг. Завершить восстановление планируется в установленные сроки.

    Ранее мы писали, что в Алматы стартуют работы по комплексному благоустройству проспекта Достык и улицы Пушкина. Общая сумма проекта составляет почти 4,63 миллиарда тенге без НДС.

    Комплексное благоустройство участка проспекта Достык — от проспекта Абая до проспекта Аль-Фараби началось у июле прошлого года.

    Теги:
    Акимат Алматы Благоустройство
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают