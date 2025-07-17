На проспекте Достык в Алматы появятся велодорожки и сквер

Проект направлен на создание комфортного линейного общественного пространства. На протяжении 1,5 километра обновят тротуары, разобьют сквер, установят спортивные площадки и малые архитектурные формы. Также предусмотрено озеленение, расширение пешеходной зоны и организация упорядоченных парковок.

Как сообщили в акимате Алматы, ранее эта часть проспекта отличалась узкими и однообразными тротуарами, хаотичной парковкой, неухоженными зелеными зонами и отсутствием велоинфраструктуры. Территория нуждалась в переосмыслении и комплексном обновлении.

Фото: акимат Алматы

Проект охватывает площадь 4,18 гектаров и разработан ТОО «НИИ Алматыгенплан». Работы ведутся на основании положительного заключения государственной экспертизы. Благоустройство проспекта нацелено на улучшение качества городской среды, создание безопасной и современной инфраструктуры.

Ранее мы писали, что в этом году в Алматы стартуют работы по комплексному благоустройству проспекта Достык и улицы Пушкина. Общая сумма проекта составляет почти 4,63 миллиарда тенге без НДС.

Также сообщалось, что в городе планируется обустроить порядка 20 км велодорожек.