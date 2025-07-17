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    10:47, 17 Июль 2025 | GMT +5

    На проспекте Достык в Алматы появятся велодорожки и сквер

    В Алматы началось комплексное благоустройство участка проспекта Достык — от проспекта Абая до проспекта Аль-Фараби, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На проспекте Достык в Алматы появятся велодорожки и сквер
    Фото: акимат Алматы

    Проект направлен на создание комфортного линейного общественного пространства. На протяжении 1,5 километра обновят тротуары, разобьют сквер, установят спортивные площадки и малые архитектурные формы. Также предусмотрено озеленение, расширение пешеходной зоны и организация упорядоченных парковок.

    Как сообщили в акимате Алматы, ранее эта часть проспекта отличалась узкими и однообразными тротуарами, хаотичной парковкой, неухоженными зелеными зонами и отсутствием велоинфраструктуры. Территория нуждалась в переосмыслении и комплексном обновлении.

    На проспекте Достык в Алматы появятся велодорожки и сквер
    Фото: акимат Алматы

    Проект охватывает площадь 4,18 гектаров и разработан ТОО «НИИ Алматыгенплан». Работы ведутся на основании положительного заключения государственной экспертизы. Благоустройство проспекта нацелено на улучшение качества городской среды, создание безопасной и современной инфраструктуры.

    Ранее мы писали, что в этом году в Алматы стартуют работы по комплексному благоустройству проспекта Достык и улицы Пушкина. Общая сумма проекта составляет почти 4,63 миллиарда тенге без НДС.

    Также сообщалось, что в городе планируется обустроить порядка 20 км велодорожек.

    Теги:
    Алматы Благоустройство
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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