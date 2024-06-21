Движение на развязке Саина – Монке би в Алматы откроют в конце июля

Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с ходом строительства транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Монке би, а также пробивки улицы Саина, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, введение развязки по типу «клеверный лист» позволит снизить транспортную нагрузку на две большие магистрали при выезде на БАКАД. Проектом предусмотрено устройство тротуаров и велодорожек протяженностью 2,3 км.

- На сегодня произведен вынос инженерных сетей, бетонирование тоннеля и рампы, ведутся работы по устройству съездов, освещения, асфальтированию съездов и благоустройству, - отметили в акимате.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, продолжаются работы по пробивке улицы Саина от проспекта Рыскулова в направлении строящейся развязки протяженностью 3,2 км. Пробивка призвана соединить участки улицы Саина южнее проспекта Рыскулова и севернее улицы Монке би, снизив на 30% транспортную нагрузку с улицы Момышулы.

- Планируется проложить дорогу по три полосы в каждом направлении, с тротуарами и велосипедными дорожками. На данный момент выкуплено 65 из 66 земельных участков, проводятся работы по переустройству инженерных сетей, устройству основания земляного полотна, тротуаров и велодорожек. Завершение проекта запланировано до конца текущего года, - проинформировали в ведомстве.

Фото: акимат Алматы

Ерболат Досаев поручил ускорить работы на объектах и обеспечить проезд на развязке уже в конце июля.

Весной прошлого года сообщалось, что строительство развязки на пересечении улиц Саина и Монке би завершится во втором квартале 2024 года.

Пробивку улицы Саина со строительством транспортной развязки на улице Монке би планировали завершить еще в декабре 2023 года.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы