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    20:44, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Движение на развязке Саина – Монке би в Алматы откроют в конце июля

    Движение на развязке Саина – Монке би в Алматы откроют в конце июля
    Фото: акимат Алматы

    Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с ходом строительства транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Монке би, а также пробивки улицы Саина, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в акимате города, введение развязки по типу «клеверный лист» позволит снизить транспортную нагрузку на две большие магистрали при выезде на БАКАД. Проектом предусмотрено устройство тротуаров и велодорожек протяженностью 2,3 км.

    - На сегодня произведен вынос инженерных сетей, бетонирование тоннеля и рампы, ведутся работы по устройству съездов, освещения, асфальтированию съездов и благоустройству, - отметили в акимате.

    Движение на развязке Саина – Монке би в Алматы откроют в конце июля
    Фото: акимат Алматы

    Кроме того, продолжаются работы по пробивке улицы Саина от проспекта Рыскулова в направлении строящейся развязки протяженностью 3,2 км. Пробивка призвана соединить участки улицы Саина южнее проспекта Рыскулова и севернее улицы Монке би, снизив на 30% транспортную нагрузку с улицы Момышулы.

    - Планируется проложить дорогу по три полосы в каждом направлении, с тротуарами и велосипедными дорожками. На данный момент выкуплено 65 из 66 земельных участков, проводятся работы по переустройству инженерных сетей, устройству основания земляного полотна, тротуаров и велодорожек. Завершение проекта запланировано до конца текущего года, - проинформировали в ведомстве.

    Движение на развязке Саина – Монке би в Алматы откроют в конце июля
    Фото: акимат Алматы

    Ерболат Досаев поручил ускорить работы на объектах и обеспечить проезд на развязке уже в конце июля.

    Весной прошлого года сообщалось, что строительство развязки на пересечении улиц Саина и Монке би завершится во втором квартале 2024 года. 

    Пробивку улицы Саина со строительством транспортной развязки на улице Монке би планировали завершить еще в декабре 2023 года. 

    ремонт дорог
    Фото: акимат Алматы
    ремонт дорог Алматы
    Фото: акимат Алматы
    Движение на развязке Саина – Монке би в Алматы откроют в конце июля
    Фото: акимат Алматы

     

    Теги:
    Дороги Регионы Акимат Алматы Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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