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Строительство транспортной развязки на улице Саина в Алматы завершат в 2024 году

Автор:  
Еламан Турысбеков
27 Апреля 2023, 10:38
Строительство транспортной развязки на улице Саина в Алматы завершат в 2024 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Завершение строительства развязки на пересечении улиц Саина и Монке би планируется во втором квартале 2024 года, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Работы по пробивке улицы Саина планируется завершить в декабре текущего года, строительство развязки на пересечении улиц Саина и Монке би – во втором квартале 2024 года. В результате значительно сократится транспортный поток на основных магистральных улицах города, то есть по проспекту Рыскулова и улице Момышулы, а также на улицах районного значения», - сказал аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алатауского района.

Аким также добавил, что управлением городской мобильности в мае планируется начать средний ремонт в 12 микрорайонах с охватом 79 улиц протяженностью 60 км. Завершение работ запланировано на ноябрь 2023 года.

Ранее сообщалось что в Алматы в декабре планируется завершение работ по пробивке улицы Саина со строительством транспортной развязки на улице Монке би.


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