    15:33, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Когда Кыргызстан погасит внешний долг

    Кыргызстан планирует полностью погасить внешний долг к 2035 году. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на IV Народном курултае в Бишкеке, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Когда Кыргызстан погасит внешний долг
    Фото: Freepik

    Следующие суммы планируется направить на погашение внешних заимствований:

    • 2025 год — $857 млн;
    • 2026 год — $1 млрд 48 млн;
    • 2027 год — $1 млрд 277 млн;
    • 2028 год— $1 млрд 326 млн;
    • 2029 год — $1 млрд 326 млн;
    • 2030 год — $1 млрд 201 млн.

    — С 2030 года сумма выплат начнет снижаться. К 2035 году мы полностью погасим государственный долг, накопленный за последние 30 лет, — сообщил президент страны.

    Напомним, 25–26 декабря в Бишкеке проходил IV Народный курултай с участием главы государства, членов кабинета министров, депутатов парламента, представителей государственных органов и местного самоуправления, а также 690 делегатов со всех регионов страны.

    В своем выступлении Садыр Жапаров затронул ключевые общественно значимые вопросы и приоритеты развития Кыргызстана. Основное внимание было уделено повышению престижа профессий учителя и врача, социальной защите граждан, росту заработных плат работников образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также вопросам искоренения насилия в отношении женщин и детей. Также обсуждались борьба с коррупцией и оргпреступностью, снижение уровня воды в озере Иссык-Куль.

    Кроме того, им были обозначены приоритеты регионального развития, поддержки предпринимательства, реализации жилищных программ и привлечения инвестиций, отмечены устойчивый рост экономики, повышение ВВП и укрепление финансовой базы страны.

    Ранее глава Кыргызстана подробно комментировал вопрос по внешнему и внутреннему долгу государства.

