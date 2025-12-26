Когда Кыргызстан погасит внешний долг

Следующие суммы планируется направить на погашение внешних заимствований:

2025 год — $857 млн;

2026 год — $1 млрд 48 млн;

2027 год — $1 млрд 277 млн;

2028 год— $1 млрд 326 млн;

2029 год — $1 млрд 326 млн;

2030 год — $1 млрд 201 млн.

— С 2030 года сумма выплат начнет снижаться. К 2035 году мы полностью погасим государственный долг, накопленный за последние 30 лет, — сообщил президент страны.

Напомним, 25–26 декабря в Бишкеке проходил IV Народный курултай с участием главы государства, членов кабинета министров, депутатов парламента, представителей государственных органов и местного самоуправления, а также 690 делегатов со всех регионов страны.

В своем выступлении Садыр Жапаров затронул ключевые общественно значимые вопросы и приоритеты развития Кыргызстана. Основное внимание было уделено повышению престижа профессий учителя и врача, социальной защите граждан, росту заработных плат работников образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также вопросам искоренения насилия в отношении женщин и детей. Также обсуждались борьба с коррупцией и оргпреступностью, снижение уровня воды в озере Иссык-Куль.

Кроме того, им были обозначены приоритеты регионального развития, поддержки предпринимательства, реализации жилищных программ и привлечения инвестиций, отмечены устойчивый рост экономики, повышение ВВП и укрепление финансовой базы страны.

Ранее глава Кыргызстана подробно комментировал вопрос по внешнему и внутреннему долгу государства.