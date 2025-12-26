РУ
    19:12, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Снижение уровня воды в Иссык-Куле обсудили в Кыргызстане

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на IV Народном курултае в Бишкеке, затронул тему глобального изменения климата, усиливающего давление на водные ресурсы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Иссык-Куль, Кыргызстан, озеро Иссык-Куль
    Фото: КАБАР

    Садыр Жапаров заявил, что уровень воды в озере Иссык-Куль с 1854 года снизился почти на 14 метров, а количество впадающих рек уменьшилось более чем втрое, что вызывает беспокойство.

    — В 1950-1960-х годах в озеро поступало около 100-110 рек, сейчас лишь 30-35. Если эта тенденция продолжится, регион столкнется с серьезными экологическими и социально-экономическими последствиями, — сказал он.

    По его словам, правительством предпринимаются необходимые меры в виде увеличения притоков воды в озеро, реализации проектов по строительству новых каналов и гидротехнических сооружений.

    Напомним, 25–26 декабря в Бишкеке проходит IV Народный курултай, в работе которого принимают участие глава государства, члены кабинета министров, депутаты парламента, представители государственных органов и местного самоуправления, а также 690 делегатов со всех регионов страны.

    Ранее мы писали о том, как обмеление Аральского моря влияет на ледники Кыргызстана.

    Гульмира Абдрахманова
