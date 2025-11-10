Когда Кыргызстан погасит внешний долг

Кыргызский лидер подробно остановился на вопросе внешнего и внутреннего долга, накопленного за последние 30 лет.

По его словам, время для возврата всех этих долгов и решения других сложных задач совпало с его президентским сроком. За 2020 год было выплачено 31 млрд сомов, 2021 год — 30 млрд сомов, 2022 год — 34 млрд сомов, 2023 год — 53 млрд сомов, 2024 год — 60 млрд сомов, 2025 год — 79 млрд сомов

Всего за 2020–2025 годы на погашение государственного долга направлено 285,4 млрд сомов ($3,3 млрд), из которых внешний долг составил 170,5 млрд сомов ($1,9 млрд), внутренний долг — 114,9 млрд сомов ($1,4 млрд).

— Мы полностью избавимся от накопленных внешних долгов к 2035 году, причем без особых затруднений. Это становится возможным благодаря высоким темпам экономического роста, которые, по прогнозам, сохранятся на ближайшие 15–20 лет. В связи с тем, что реализуются масштабные проекты, поступают новые инвестиции, ВВП страны будет расти еще быстрее. Уровень устойчивости государственного долга определяется его соотношением к ВВП. На сегодняшний день этот показатель составляет 42%, тогда как ранее он достигал 68–84%. Следовательно, поводов для беспокойства нет. Все привлекаемые средства направляются исключительно на развитие экономики, что, в свою очередь, приведет к дальнейшему росту ВВП, — отметил глава КР.

Садыр Жапаров добавил, что нынешние заимствования берутся под конкретные, целевые проекты. По его словам, кредиты не будут выплачиваться из бюджета, потому что каждый проект будет сам себя окупать.

— Прошу не обращать внимания на тех, кто спекулирует цифрами внешнего долга, пытается сеять панику и поднимать народ, представляя ситуацию как трагедию, — призвал кыргызстанцев президент.

Ранее мы писали о том, что Садыр Жапаров в своем обращении к гражданам заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в стране обречены на провал.